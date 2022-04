La historia de Blizzard con Diablo Inmortal viene de largo, de muy largo. Y es que ya han pasado años desde aquella BlizzCon en la que Wyatt Cheng, diseñador principal de Diablo, se subió al escenario y, con la mejor de las caras que pudo poner, anunció a bombo y platillo que lo último, lo más nuevo, lo mejor, iba a ser un nuevo Diablo que llegaría a Android e iOS. Si recuerdas el evento, recordarás la ronda de preguntas de los asistentes. En caso contrario, te invito encarecidamente a buscarlo o, en su defecto, a ver el resumen que publicó el youtuber Joseju en su canal. Te aseguro que no tiene desperdicio.

Podemos, por lo tanto y por ser amables, dejarlo en que la acogida del anuncio estuvo bastante por debajo de lo que, suponemos, esperaban en Blizzard, algo que podemos entender que ha tenido que ver con el retraso. Y, eso sí, debemos reconocer que parece que la compañía recogió el guante lanzado por el autor de una de las preguntas más recordadas de aquella presentación, y en consecuencia hoy nos ha dado la mayor de las sorpresas que podíamos esperar de Diablo Inmortal.

Y es que sí, tal y como se anunció, el juego llegará a Android e iOS, pero en contra de lo afirmado por Cheng en la presentación de Diablo Inmortal, sí que habrá también versión para PC, y además con juego cruzado. Una decisión que personalmente me parece un enorme acierto, ya que incluye, como debería haber sido desde el principio, a la gigantesca base de jugadores de todos los títulos de la saga, de los que podemos entender que una parte importante prefiere, para jugar, el PC al móvil y otros dispositivos.

Además, después de años de espera, finalmente tenemos fecha de lanzamiento de Diablo Inmortal, y ya no será necesario esperar demasiado tiempo, puesto que será el próximo 2 de junio, dentro de un mes y una semana. Tal y como esperábamos será un juego free-to-play, en la que evidentemente encontraremos una tienda en la que adquirir mejoras y elementos cosméticos, y mientras que su interfaz en móvil será táctil, el PC Diablo Inmortal se podrá jugar también con teclado y ratón.

Según palabras de Cheng, su propósito desde el primer momento era ofrecer un título triple A de la saga Diablo, y ahora, tras revelarse que Diablo Inmortal también llegará a PC, ha afirmado que la propuesta de juego, tanto en una como en otra plataforma, no será disonante con lo que han ofrecido siempre los títulos de Diablo. Lo que podemos interpretar en términos de que, pese a ser un título inicialmente pensado solo para móvil, no renunciará a la complejidad (o al menos no a toda) a la que nos tiene acostumbrados la saga.