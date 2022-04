Meta se esforzará más para mostrarnos el metaverso

Poco a poco se van sumando los meses que han transcurrido desde que, el verano pasado, Meta (entonces Facebook) anunció su proyecto más ambicioso hasta el momento, el metaverso. Una propuesta, como la compañía se ha esforzado en hacernos saber, para crear una infraestructura de realidad virtual nunca vista hasta ahora, con interconexión de todo tipo de servicios, activos digitales que podrían tener uso en toda la plataforma, etcétera. Un proyecto tan grande, que el grupo incluso ha optado por cambiar su nombre y su principal objetivo.

Sin embargo, pese a las fanfarrias con la que Meta nos ha vendido, desde el primer día, su metaverso, lo cierto es que las expectativas no han estado ni están a la altura de lo que gustaría en Menlo Park, por no hablar de que tecnológicas como Intel han apuntado a las carencias tecnológicas, mientras que otras como Apple ya han dicho que no tienen intención de sumarse a la fiesta. Un arranque bastante descafeinado, al que hay que sumar la baja implantación de la realidad virtual en la actualidad. Las perspectivas no son demasiado optimistas.

Sin embargo, y como es plenamente comprensible, Meta no renuncia a sus planes de futuro, y va a dar varios pasos en una dirección que, personalmente, me parece la más inteligente si pretende atraer a los usuarios a su metaverso, y es que ahora parte de sus planes pasan por facilitar a los usuarios, y especialmente a las personas que puedan sentir una cierta curiosidad, que puedan probar por sí mismos qué es lo que ofrece el entorno virtual de Meta.

Para ello, por una parte, Meta abrirá el próximo 9 de mayo una tienda en Burlingame, California (en un emplazamiento bastante cercano a las instalaciones de la compañía dedicadas a la realidad virtual) especialmente dedicada al Metaverso. En la misma, los visitantes podrán experimentar la propuesta de Zuckerberg en un entorno especialmente diseñado para tal fin. En la misma se podrán adquirir los dispositivos físicos de la compañía, pero resulta evidente que su principal razón de ser es la de ofrecer un espacio de pruebas.

Y por otra parte, en un proyecto que debo reconocer que sí que me resulta particularmente tentador, aunque claro, no fácilmente accesible, Meta y el más que prestigioso Smithsonian, más concretamente el Smithsonian Arts and Industries Building (AIB), han llegado a un acuerdo de colaboración mediante el cual la compañía será el socio tecnológico para la puesta en marcha de una exhibición basada en realidad virtual, en la que los asistentes podrán participar en una recreación de un paseo lunar. La actividad estará operativa desde el 4 de mayo hasta el 6 de junio.

Con estas dos acciones, Meta se apunta un buen tanto en lo referido a acercar la realidad virtual y el metaverso a sus potenciales usuarios, sin duda con el fin de incrementar el interés del que dependen sus planes de futuro. Ahora, claro, la clave es que ambas experiencias resulten satisfactorias para sus usuarios,, y que supongan solo el principio de un plan mucho más ambicioso.

Con información de Gizmodo y VentureBeat