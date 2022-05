Doctor Strange en el multiverso de la locura, Ojos de fuego, El sastre de la mafia, El arma del engaño, Juego de asesinos, Top Gun: Maverick… Los estrenos de cine de mayo calientan motores y, por si te interesa ver alguno en particular pero no estás muy puesto en lo que se estrena, reunimos en esta nuestra sección mensual algunos de los más llamativos entre los que tienen su fecha fijada en las salas españolas.

¿No eres muy de ir al cine, pero sí te gusta ver pelis y series? Entonces te recomendamos pasarte por nuestra otra sección de estrenos, Novedades VOD, donde cada semana hacemos lo propio, pero con las principales plataformas de vídeo bajo demanda. Ahora vamos al lío que hay mucha tela que cortar, aunque como ves, Doctor Strange en el multiverso de la locura es el título que copa la cabecera.

Estrenos de cine del 6 de mayo

Doctor Strange en el multiverso de la locura

Doctor Strange en el multiverso de la locura no es solo el título que copa la cabecera de la sección, es también uno de los estrenos de cine más esperados y uno de los potenciales taquillazos del año, habida cuenta de lo que triunfa el cine de superhéroes de Marvel por repetitivo y anodino que sea. En todo caso, si de pasar un buen rato en el cine se trata, Doctor Strange en el multiverso de la locura no debería fallar. Dirigida por Sam Raimi (Spider-Man, Evil Dead) y protagonizada por Benedict Cumberbatch en compañía de otras estrellas del UCM como Elizabeth Olsen (Wanda), Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrena mañana mismo (y, dentro de un par de meses más o menos, en Disney+).

Red Rocket

Otro estreno que llega a los cines mañana, viernes 6 de mayo, y que no tiene nada que ver con el anterior es Red Rocket, un dramedia sobre el intento de redención de un exactor porno en horas bajas que lo cierto es que te está gustando mucho a la crítica y ya ha recibido premios en festivales como el de Cannes, así como en varias asociaciones de críticos. Lo curioso del caso, sin embargo, es que la película tiene más de realidad de lo que parece, para con el rol e interprete protagonista.

Estrenos de cine del 13 de mayo

Ojos de fuego

Uno de los estreno más llamativos a priori de la segunda semana de mayo es Ojos de fuego, una nueva adaptación cinematográfica de la conocida novela de terror del maestro del género Stephen King en la que al margen de la desconocida protagonista de la historia (ya sabes, la niña de los «ojos de fuego») nos encontraremos con caras más recurrentes como las de Zac Effron (High School Musical, Baywatch: Los Vigilantes de la Playa) o Kurtwood Smith (Aquellos maravillosos 70, Patriota), entre otros.

El milagro del Padre Stu

Mark Wahlberg (Boogie Nights, Ted, Uncharted) se sitúa al frente del reparto de El milagro del Padre Stu en una de esas historias que le van bastante, en este caso, en la de «un boxeador convertido en sacerdote que inspiró a innumerables personas durante su viaje desde la autodestrucción hasta la redención». La peli es un drama con mucha cura de religión y no solo eso, es principalmente un biopic, basado por lo tanto en hechos reales, o al menos inspirado pro estos. Junto a Wahlberg está otro clásico del cine de duros como Mel Gibson (Max Max, Arme letal, Braveheart).

Estrenos de cine del 20 de mayo

El sastre de la mafia

La tercera semana de mayo es quizás la más granada del mes, gracias a estrenos de cine como el de El sastre de la mafia, un drama criminal de época protagonizado por Zoey Deutch (¿Tenía que ser él?, Zombieland: Mata y remata), Dylan O’Brien (El corredor del laberinto, Amor y monstruos) o Mark Rylance (Dunkerke, *Player *), entre otros, cuyo título y escenario, el Chicago de los años cincuenta, te dicen casi todo lo que necesitas sabes para ponerla en tu punto de mira. Para más datos, el tráiler… y la crítica, a la que está gustando.

El arma del engaño

El arma del engaño es la nueva película del veterano director británico John Madden, quien comenzase su carrera en televisión con series irrepetibles como El cuentacuentos o las de el Sherlock Holmes de Jeremy Brett, aunque donde ganó su fama fue en el cine con clásicos como Shakespeare enamorado o La mandolina del capitán Corelli. Para esta nueva película, un drama de época ambientado en la Segunda Guerra Mundial, se rodea de compatriotas talentosos como Colin Firth (El discurso del rey, Mamma Mia), Kelly Macdonald (Boardwalk Empire, Trainspotting), Matthew Macfadyen (Orgullo y prejuicio. Succession) y más. Y como en Reino Unido se estrenó el mes pasado, podemos decir que también está gustando a la crítica.

Juego de asesinos

Si eres de los que se toman mejor los dramas con acción, Juego de asesinos es un arquetípico thriller policíaco que, sin embargo, no por más repetida que esté su fórmula falla, cuando las cosas se hacen bien. Y como se esta películas también se estrenó hace un tiempo al otro lado del charco, cuenta con que la crítica salió bastante contenta tras verla. Hablamos de lo último de Joe Carnahan (El equipo A, Infierno blanco), reunido para la ocasión con actores curtidos en el género como Gerard Butler (300, Greenland) o Frank Grillo (La purga: la noche de las bestias, Muere otra vez, también con Carnahan a la dirección).

Espejo, espejo

Una españolada. Al menos una: Espejo, espejo, una comedia al uso repleta de rostros bien conocidos por estos lares como los de Antonio Resines, Loles León, María Adánez, Toni Acosta, Malena Alterio, Carlos Bardem, Carlos Areces, Santi Millán, Silvia Abascal, Tito Valverde y, a modo de obra póstuma, Verónica Forqué. Si sabiendo que se trata de una comedia y una repasado el elenco que la puebla todavía no sabes a qué atenerte, te recomiendo ver el tráiler con atención, porque estás más perdido que un pulpo en un garaje.

The Deer King (El rey ciervo)

Menos Occidente y más Oriente con ***The Deer King (El rey ciervo)***, una de anime basada en las novelas de Nahoko Uehashi que más tarde tuvo su adaptación en formato de manga y que ahora hace lo propio como película de animación. Y huele a Studio Ghibli con razón: ahí está, entre otros, Masashi Ando, director de animación de esa obra maestra llamada El viaje de Chihiro y también de la más reciente Your Name. Un muy buena noticia es que se podrá ver doblada al castellano y catalán (aquí el tráiler en catalán).

Estrenos de cine del 26 y 27 de mayo

Top Gun: Maverick

En la penúltima semana de mayo, última a efectos prácticos en lo que a estrenos de cine se refiere, llega uno de los blockbusters más esperados de los últimos años… al menos en Estados Unidos. Aunque siendo transigentes, sí podemos calificarlo como uno de los más cacareados, no en vano se iba a estrenar en 2020 y se ha esperado hasta ahora para explotar todo lo posible la taquilla. Y es que Top Gun: Maverick retoma la historia de estos aviadores del ejército estadounidense treinta años después, con Tom Cruise al frente y con un Val Kilmer que vuelve a aparecer fugazmente casi por necesidad. Veremos si consiguen el efecto esperado o pinchan. Sale el 26.

Maigret

¿Eres amante de la novela detectivesca más clásica? Si te gusta este estilo literario y sus adaptaciones seriales y cinematográficas, esa historias de crimen añejo que hicieron tan populares a personajes ficticios como Sherlock Holmes o Hércules Poirot, Jules Maigret es la contrapartida francesa de estos y Maigret la última adaptación que ve la luz, por supuesto de producción francesa y como punta de lanza con la leyenda patria Gérard Depardieu (Cyrano de Bergerac, Astérix y Obélix) interpretando al veterano comisario de la policía judicial.

Jujutsu Kaisen 0: La película

Terminamos el repaso mensual a lo más destacado que la cartelera española tendrá a bien ofrecer a sus sufridos usuarios con Jujutsu Kaisen 0: La película, una extensión en toda regla del anime que no cambia de director, ni de tono, ni de nada. Es lo mismo, pero a modo de precuela, por lo que puede servir para acceder a la serie si todavía no se ha hecho. Lo más interesante es que aunque habrá cines que la pasen en japonés con subtítulos, tendrá versión doblada al castellano. Es la primera vez que Crunchyroll se aventura a ello y he aquí otro dato importante: si no puedes o no quieres ir a verla al cine, la tendrás más adelante, junto con la serie, en la plataforma de streaming.