ASUS ROG Strix SQ7: ASUS prepara su primera SSD NVMe

ASUS es, desde hace ya tiempo, una compañía cuya imagen está íntimamente ligada al mundo del gaming ,con las familias ROG y TUF como principal exponentes de ello. Así, no es sorprendente saber, cada cierto tiempo, que la compañía se plantea extender su catálogo de productos no solo con nuevos dispositivos de las familias de producto en las que ya tiene presencia, también con el salto a otros mercados en los que hasta ese momento no había explorado.

Y eso es lo que va a ocurrir bastante pronto, según podemos deducir por la imagen publicada por la propia compañía en la página de ASUS ROG Taiwan en Facebook una imagen (vía Videocardz) que nos muestra la futura SSD NVMe ASUS ROG Strix SQ7, una SSD NVMe, junto con el texto «Próximamente!!» en su parte inferior. Dado que solo faltan alrededor de tres semanas para el inicio del Computex, y que la propia ASUS ha anunciado su evento «Boundless» (Sin límites) para el próximo 17 de mayo, podemos esperar que la ASUS ROG Strix SQ7 sea presentada en cuestión de semanas.

El texto que acompaña la imagen no nos revela información adicional, pero sí que podemos leer, en la propia unidad, que hablamos de una SSD NVMe de un terabyte,con factor de forma M.2 2280, el formato más estándar en la actualidad, y compatible con el estándar PCIe Gen 4×4. Quizá cabría esperar que el debut de ASUS en este sentido hubiera llegado con una unidad PCIE Gen 5, con el foco puesto en el rendimiento, pero personalmente me parece mucho más sensato empezar por la generación más vigente en la actualidad, y reservar el tope de gama en rendimiento para un segundo o incluso un tercer lanzamiento.

Con este nuevo lanzamiento, ASUS se acerca más al objetivo de los principales fabricantes de componentes, y que además también ensamblan sus propios sistemas: contar con un catálogo que permita el ensamblaje completo de un PC basado solo en sus componentes. A este respecto, con el lanzamiento de las SSD NVMe, ASUS ya solo quedaría pendiente de un componente más, la memoria RAM propia, para alcanzar ese objetivo.

Sea como fuere, las memorias SSD NVMe han pasado, en pocos años, de ser un componente de lujo a estar al alcance de prácticamente todos los bolsillos. Y como alguien que ya vivió en primera persona el salto de los discos duros a las primeras SSD, tengo claro que este salto evolutivo no tiene nada que envidiar a aquel.