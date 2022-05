GIAV, el software de agencia de viajes de Gesintur

El software de agencia de viajes es la principal herramienta informática para la mayoría de las empresas de un sector que, como vamos a analizar en este artículo, es muy complejo y está lleno de características especiales.

La importancia de llevar una buena gestión informatizada

El sector de las agencias de viaje en España destaca por:

Ser un nicho de mercado muy competitivo. Los márgenes son cada vez más estrechos y el valor añadido de las operaciones está en minimizar el coste de gestión y en no cometer errores. Un simple fallo en la aplicación delIVA, que como explicaremos más adelante es enrevesado, puede suponer perder dinero en una venta. El viaje es un mundo altamente tecnificado. De hecho, fue de los primeros sectores en informatizarse. Internet lo ha cambiado todo. Las pequeñas agencias de viajes, trabajen en una oficina física o exclusivamente online, tienen que competir en la red. Internet ha democratizado el mercado, pero también exige un alto nivel tecnológico para ofrecer un servicio de calidad. El cloud ha venido para quedarse. Muchas agencias siguen empleando software antiguo, con programas de escritorio que solo funcionan en local. Esto tiene varios inconvenientes. El primero de ellos es que les obliga a estar ubicados en un determinado espacio físico, la oficina de viajes.

También conlleva un mayor desembolso y tener una infraestructura informática más compleja (servidores propios, sistemas de copias de seguridad, red informática local).

Gracias a la nube y al software como Giav basado en ella, nuestra oficina es el mundo. El horario será el que más se adecúe a nuestros clientes y a nuestra organización. También minimizamos las necesidades de hardware y software. Un portátil con conexión a internet y un simple navegador son toda la infraestructura que necesitamos.

Las agencias de viajes necesitan un software especial, que funcione en la nube y que incorpore la IA

Giav cumple con todos los requisitos de un software moderno para una agencia de viajes de 2022.

Cada gestión es un expediente , lo cual facilita mucho la trazabilidad y conservación de los datos y documentos que intervienen en un contrato de viajes.

Adaptado a la compleja normativa fiscal española del sector, donde conviven tres regímenes diferentes: el general, el especial de IVA y el de la Disposición Adicional Cuarta. Es imprescindible tener un software preparado para esta realidad.

GIAV simplifica el proceso de aplicación del IVA. El agente no tiene que ser un experto fiscalista, ya que este software automatiza el proceso de repercusión del IVA adecuado en cada situación.

GIAV exprime al máximo el potencial de la inteligencia artificial (IA). Este sector es ideal para el tratamiento intensivo de datos (BIG DATA). La acumulación de información y las subrutinas informáticas sirven para crear un entorno de trabajo en el que muchas decisiones y procesos de los agentes se hagan de forma automática. Se reduce la posibilidad de error humano y se libera tiempo de trabajo rutinario. Por ejemplo, se simplifica mucho el proceso de facturación y reservas.

El tiempo que se ahorra se dedicará a labores de mayor valor añadido, como la mejora de la experiencia del cliente. La seguridad y la agilidad son los principios que debe seguir cualquier software que se aplique a este sector, donde hay miles de trámites y gestiones.

Los menús de GIAV son intuitivos, con pestañas visibles y adaptadas a cada uno de los perfiles de usuario. El programa se amolda al agente y no al revés.

Integración sencilla de la normativa legal sobre protección de datos. El RGPD es muy riguroso en esta materia, y puede complicar mucho su tratamiento si no tenemos las herramientas precisas. Con GIAV el cumplimiento de la legalidad es fácil y seguro.

GIAV es también un gran CRM

Giav es una herramienta todo en uno: gestión completa de reservas y contratos; facturación; conexión con mayoristas y relaciones ágiles con clientes. Para esto último se emplean los programas CRM. Con GIAV, no necesitas tener un programa más, ya que dentro de la misma aplicación nos encontramos con uno muy potente y especial para este sector.

GIAV facilita enviar SMS, mails, mantener conversaciones de WhatsApp con los clientes. También seguir su historial de ventas y recabar el nivel de satisfacción con nuestro servicio. Es muy interesante la función de firma digital en remoto, que nos da certeza sobre el producto contratado y la aceptación de condiciones por parte del cliente.

También posee un completo gestor de tesorería (con alertas de cobros y pagos pendientes) y un control de ingresos y gastos, ideal para mantener una contabilidad de costes sencilla y actualizada.

Aunque lo dejamos para el final, no es lo menos importante. GIAV es grande por su precio. Es económico y transparente: un único pago mensual por usuario (desde 9 euros por licencia). No hay permanencias. Tampoco hay que pagar por licencias que no utilicemos. Solo hay que contratar las que se necesiten. La tarifa se adapta a la estacionalidad típica de estas empresas. No hay coste ninguno en recursos ociosos como sí ocurre con otros programas. Giav es potente, seguro y fácil de usar.