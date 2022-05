Ejecutar apps Android desde una microSD permite liberar espacio de almacenamiento de las unidades internas de nuestros móviles inteligentes. Y es que no importa cuanto espacio tengas. Una máxima en informática indica que acabarás ocupándolo. Y se cumple siempre.

Hay una buena parte de smartphones que ya no tienen soporte para microSD. La industria siguió el (mal) ejemplo de Apple como en tantas cosas (véase la eliminación del jack de audio) y eliminó su soporte. Pero todavía hay decenas de millones de dispositivos donde el uso de estas tarjetas de memoria extraíbles son imprescindibles.

Aunque el objetivo principal de este formato sigue siendo el almacenamiento de datos, y de hecho hay dispositivos que lo usan como único medio, también se usan para ejecutar sistemas operativos completos como hacemos en un mini ordenador de placa única como las Raspberry Pi. Y para otros muchos usos en múltiples dispositivos, como vamos a ver hoy con las aplicaciones para móviles.

Cómo ejecutar apps Android desde una microSD

Hay que decir para empezar que las tarjetas de memoria externas siempre van a ser ligeramente más lentas que el almacenamiento interno. Aunque dependerá de éste y de la microSD que usemos, ya que las últimas interfaces (UHS 3 y Clase 10) ofrecen un rendimiento suficiente (120 Mbytes por segundo en lecturas) como para que un usuario no note ralentizaciones a la hora de correr software desde ellas.

Las recomendaciones aquí son obvias. Si la vamos a usar para estas tareas, siempre debemos comprar la tarjeta más rápida que nuestro móvil sea capaz de soportar. En cuanto a capacidad, dependerá de las necesidades de cada usuario, pero esta tarjetas son baratísimas y se pueden encontrar modelos de 128 Gbytes por apenas 15 euros.

Otro punto a considerar es que no siempre será posible mover todas las aplicaciones que ya tengas instaladas sin rootear el móvil. Es un mecanismo para obtener privilegios avanzados o permisos de super usuario del que te hemos hablado en varias ocasiones y que incluimos en las guías para instalar una ROM personalizada. Además, algunas apps pueden no ser compatibles y solo trabajarán en la memoria interna. Y por último, también dependerá de la versión de Android que tengas instalada.

Almacenamiento adaptable

Hechas las consideraciones anteriores, comentad que sin necesidad de ROMs alternativa ni de rootear, una gran mayoría de apps Android se pueden correr desde la microSD. Y es que desde Android Marshmallow (v 6.0) Google introdujo un cambio importante que ha mantenido en posteriores versiones en la manera en que los smartphones manejan las tarjetas de memoria. La función lleva por nombre «almacenamiento adaptable» y en la práctica permite configurar las tarjetas microSD para que funcionen como si fueran unidades internas.

En lugar de tener dos tipos de almacenamiento distintos como espacios separados, Android ve la tarjeta de memoria como una extensión del almacenamiento interno. Esta característica es ideal si quieres utilizar una microSD para ejecutar software en Android, ya que los datos y las aplicaciones pueden escribirse según sea necesario. Como resultado, no necesitas preocuparte dónde están almacenadas las aplicaciones, si bien hay que tener en cuenta que la tarjeta de memoria sea lo suficientemente rápida como para que la diferencia con la memoria interna no sea excesiva y comprometa el rendimiento en almacenamiento.

Hay que decir que la tarjeta se configura y se cifra para ese terminal de manera permanente, por lo que no puedes extraerla y llevarla directamente a otro equipo para mover datos hasta que no la vuelvas a formatear de nuevo. Si tu terminal permite el almacenamiento adaptable su configuración es sencilla como verás:

Asegúrate de haber hecho una copia de seguridad de tus datos. La tarjeta se formateará y perderás toda la información.

Inserta la tarjeta en el terminal. Cuando aparezca la notificación «Nueva tarjeta SD», toca sobre Configurar.

Selecciona almacenamiento del teléfono como «almacenamiento interno».

Selecciona formatear tarjeta SD o Borrar y formatear.

En terminales desde Android 9.0 en adelante, en el mismo proceso también se ofrece la posibilidad de mover contenido, incluidas las aplicaciones, a la tarjeta. También verás cuánto espacio ahorrarás en el almacenamiento interno.

Salvando espacio del almacenamiento interno

Si no puedes mover demasiadas aplicaciones otra opción básica para liberar espacio en la memoria interna y que va a funcionar en cualquier dispositivo es copiar archivos como documentos, vídeos, música o fotografías a la tarjeta microSD y después borrarlos del almacenamiento interno.

Abre la app de Configuración de tu dispositivo.

Presiona Almacenamiento y USB.

Presiona Almacenamiento interno.

Elige el tipo de archivo que quieras mover a la tarjeta SD.

Mantén presionados los archivos correspondientes.

Presiona Más Más Y luego Copiar a…

En «Guardar en», elige la tarjeta SD.

Elige dónde deseas guardar los archivos y presiona copiar.

Adicionalmente, apps como las dedicadas a las cámaras del dispositivo, suelen ofrecer la posibilidad de guardar las capturas en la tarjeta microSD aunque la app funcione desde la memoria interna. Fotografías y vídeos suelen ocupar una buena parte de la memoria interna si no se configura para que se guarden en la externa.

Usando aplicaciones de terceros

Si tu teléfono no admite el traslado y uso de apps en una microSD o si deseas mover alguna de ellas que no lo permite de manera individual, existen algunas aplicaciones de terceros con los que sí se puede hacer. Entre las más potentes y populares destacan Apps2SD y FolderMount, pero ambas requieren que el terminal esté rooteado.

Otra opción es Link2SD, una solución que tiene características root, pero también alguna función sin necesidad de rootear. Puedes usarlo para mover aplicaciones a la tarjeta de forma masiva, para «forzar» aplicaciones que normalmente no lo permiten, y para descargar carpetas de datos para aplicaciones y juegos más grandes en el almacenamiento externo.

Al igual que las anteriores, las máximas prestaciones se consiguen una vez que el terminal esté rooteado. Una técnica recomendable para usuarios que controlen las cuestiones de seguridad ya que permite hacer muchas cosas útiles no permitidas en los smarphones bloqueados de serie, tan básicas como ejecutar apps Android desde una microSD, que como habrás visto no siempre es tan sencillo como debería en algunos terminales y algunos de ellos no admiten el almacenamiento compartido que lo facilita. En otros sí, y es útil para liberar espacio del almacenamiento interno.