Tener una placa base AM4 con chipset serie 300 nos ha permitido actualizar, sin ningún tipo de problema, hasta los procesadores Ryzen serie 3000 de AMD. Teniendo esto quiere decir que, en total, hemos tenido dos renovaciones, y ha sido posible utilizar en ellas tres generaciones de procesadores diferentes si incluimos los Ryzen serie 1000.

En un principio, ninguna placa base con chipset serie 300 basada en el socket AM4 iba a soportar los nuevos procesadores Ryzen 5000. Fue un tema bastante polémico, porque al final implicaba que AMD había incumplido sus promesas, y que no había dado a sus usuarios el soporte que garantizó cuando se produjo el anuncio de la plataforma AM4 y de los procesadores Ryzen 1000.

Por suerte, algunos fabricantes de placas base de primer nivel decidieron ir contracorriente y empezaron a ofrecer actualizaciones de BIOS para algunas de sus placas base X370 que daban soporte a los procesadores Ryzen 5000. Esto demostró que no había razones técnicas que imposibilitaran el soporte de esos nuevos procesadores en una placa base con chipset serie 300, e hizo que la presión que tuvo que afrontar AMD fuese cada vez mayor.

Al final, la compañía de Sunnyvale decidió ceder, y confirmó la compatibilidad de las placas base AM4 con chipset serie 300 con los procesadores Ryzen 5000. Ya no se trataba de algo limitado a unos pocos fabricantes de placas base, la propia AMD «dio permiso» para ofrecer este soporte. Sin embargo, al final este tema ha quedado en manos de los fabricantes de placas, que son los que tienen que lanzar una actualización de la BIOS para llevar ese soporte a cada placa base.

No todos los fabricantes han hecho el mismo trabajo, así que no todas las placas base AM4 serie 300 ofrecen soporte de procesadores Ryzen 5000. Con todo, es probable que en los próximos meses el soporte se siga ampliando, y que la mayoría de las placas base de esa generación acaben siendo compatibles, en mayor o menor medida, con dicha generación de procesadores.

¿Es compatible mi placa base con los Ryzen 5000?

Si quieres descubrirlo, la manera más sencilla y fiable es ir directamente a la página web oficial del fabricante de tu placa base y mirar en la sección dedicada a las actualizaciones de la BIOS. Para ello, introduce el nombre exacto del modelo que utilizas en el buscador de Google, y haz clic en el resultado correspondiente. Por ejemplo, en mi caso todavía tengo un equipo secundario configurado con una placa base GIGABYTE Aorus AX370 Gaming 5, y una simple búsqueda en su web oficial me ha permitido confirmar que es compatible con los Ryzen 5000, gracias al lanzamiento de la BIOS F51f, que introduce la actualización AMD AGESA V2 1.2.0.7.

En tu caso, tendrías que buscar si tu placa base tiene disponible una actualización de la BIOS que introduzca soporte a los procesadores AMD Vermeer, que son los Ryzen 5000. Si esta referencia no te aparece, busca por la versión de AGESA que introducen las últimas actualizaciones disponibles. Las versiones AMD AGESA V2 1.2.0.6b y AMD AGESA V2 1.2.0.7 introducen el soporte de dichos procesadores.

Si tu placa base ha recibido la actualización correspondiente, enhorabuena, puedes actualizar la BIOS de tu equipo y montar un procesador Ryzen 5000. No obstante, ten en cuenta que si tu placa base no tiene un VRM potente y bien refrigerado es probable que te encuentres con problemas si decides instalar un Ryzen 9 5900X o un Ryzen 9 5950X. Con esto no quiero decir que no vaya a funcionar, sino que el VRM podría sufrir para alimentar a estos procesadores, lo que en última instancia puede generar problemas de thermal throttling y de estabilidad. En caso de duda, es mejor que consultes con el fabricante de tu placa base.

¿Cómo puedo actualizar la BIOS de mi placa base?

Hoy por hoy es un proceso muy sencillo. Desde la web del fabricante de tu placa base debes descargar la actualización correspondiente en una unidad USB. No es imprescindible, pero sí que resulta recomendable que la unidad USB esté vacía. Una vez que la hayas descargado, reinicia el equipo y entra en el menú de configuración de tu placa base. Para ello debes pulsar la tecla «Suprimir» durante el proceso de inicio.

Antes de llevar a cabo la instalación de la nueva BIOS debes asegurarte de que esta no requiere de ningún paso previo, es decir, que no exige que instalemos antes otra versión de la BIOS para evitar problemas de compatibilidad o incluso bloqueos. Consulta el historial de actualizaciones para ello.

Una vez dentro de la BIOS, solo tienes que buscar la sección correspondiente dedicada a actualizar la BIOS. Cada fabricante lo nombra de una manera diferente, pero es fácil de encontrar. Si utilizas una placa GIGABYTE, podrás actualizar la placa base a través de esa unidad USB mediante Q-Flash. El proceso es muy sencillo, solo tendrás que seleccionar el archivo de actualización y listo, todo el trabajo se llevará a cabo de forma automatizada.

Cuando la actualización termine, el equipo se reiniciará automáticamente y arrancará con total normalidad. A partir de ese momento podrás montar tu nuevo procesador Ryzen 5000, ya que la placa habrá quedado preparada y no deberías tener ningún problema.