Quienes ya peinan canas, al ver las imágenes de Abacus, el proyecto de Pentaform, seguramente recordarán aquellos ordenadores de la década de los ochenta que, con la fuerza de un tsunami, entraron en nuestras casas y lo revolucionaron todo. Me refiero, por supuesto, a aquellos sistemas contenidos en una carcasa en cuya parte superior se emplazaba el teclado. Para muchas personas que no vivieron aquella época y que no conocen aquellos sistemas, a primera vista un Spectrum podría pasar por un teclado, en vez de por una CPU completa con el teclado incorporado.

Un primer vistazo al Abacus genera esa misma sensación, pues lo que vemos es un teclado con un touchpad a su derecha, si bien es cierto que las teclas no parecen tener demasiado recorrido, lo que hace un tanto extraño que sea tan alto. La explicación la encontramos al saber que en su interior se encuentran todos los componentes, incluido un procesador de Intel, de modo que tan solo sea necesario conectarlo a la red eléctrica y a un monitor para empezar a trabajar con él.

Para motorizar este Abacus, Pentaform ha recurrido a una versión personalizada de un chip Intel Atom x5-Z8350 Cherry de cuatro núcleos a 1,44 gigahercios (1,84 en modo turbo) que se apoya en 2, 4 o 8 gigabytes de RAM LPDDR3 a 1866Mb/s, gráficos Intel Gen8 HD a 500 megahercios y almacenamiento eMMC de entre 16 y 128 gigabytes, ampliables con una tarjeta SD de hasta 512 gigabytes.

Sorprende este Abacus en el apartado de conectividad, y es que en el apartado inalámbrico encontramos WiFi AC y Bluetooth 4.2, que se completan con puertos USB 3.0 tipo C y 2.0 tipo A, un puerto HDMI 2.0, un minijack de audio y, un puerto gigabit Ethernet . Todo esto integrado en una carcasa hecha de un polímero biodegradable y con componentes interiores están diseñados para ser reparables y reciclables.

Abacus también es un sistema particularmente sostenible por lo referido a su consumo. Como ya has podido comprobar, hablamos de un sistema de gama básica, más que apto no obstante para muchos usos comunes, desde navegar por Internet hasta realizar tareas de ofimática. Pero la clave de dichos componentes es su bajo consumo que, según Pentaform, se puede cuantificar en tan solo 31 kilovatios al año, comparando su eficiencia a la de una bombilla LED de 3 vatios.

Otro punto muy importante del Abacus es su precio. Aunque todavía no se ha iniciado su comercialización se supone que lo hará en breve, pues está prevista para finales de junio, y su precio de partida será de 120 libras esterlinas (algo menos de 140 euros al cambio actual). El objetivo de la compañía, según afirman, es crear el ordenador más barato del mercado para facilitar el acceso a Internet a los usuarios con menos recursos. Y aunque es cierto que hay opciones más económicas, como las Raspberry Pi, es indiscutible que como Mini-PC compatible con Windows, su precio es bastante rompedor.

Más información: Pentaform