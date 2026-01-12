ASUS NUC 16 Pro, primer Mini-PC con Intel Panther Lake

El ASUS NUC 16 Pro es uno de los primeros Mini-PCs anunciados con la nueva plataforma de procesamiento Intel Panther Lake. Un lanzamiento esperado ya que viene siendo habitual que la firma taiwanesa estrene los procesadores de Intel en este segmento desde que se hizo cargo de mantener la marca ‘NUC’ en el mercado.

El NUC 16 Pro forma parte de la actualización del catálogo de compactos que ASUS ha presentado en el CES de Las Vegas y que incluye también los ExpertCenter para el sector comercial, la supercomputadora de IA Ascent GX10 o el ROG GR70 para videojuegos.

ASUS NUC 16 Pro, un mini-PC para todo

El nuevo NUC es el más versátil de la línea porque está diseñado para cualquier tarea informática, sea desarrollo, creadores, oficinas y también escritorios de consumo incluyendo juegos por el aumento de capacidad de su gráfica integrada.

Su chasis es el conocido de versiones anteriores, rectángulo con dimensiones de 144 x 117 x 42 mm y un volumen de tan solo 0,7 litros que permite colocarlo en cualquier parte, en el escritorio, paredes o detrás de monitores con su soporte VESA. El equipo ha sido probado bajo estándares militares MIL de resistencia al calor, el frío, la humedad, las caídas y las vibraciones extremas, para casos de uso en entornos laborales exigentes. Se podrá abrir y actualizar sin necesidad de herramientas.

La gran novedad de este NUC es la presencia de los Intel Panther Lake, con posibilidad de instalar hasta un Core Ultra X9 Serie 3 con gráfica integrada Arc B390 que ha sorprendido por su buen rendimiento, incluso por encima de la Radeon 890M que AMD usa en la gama alta de sus APUs ‘Strix Point’. El fabricante ha actualizado el sistema de refrigeración con doble ventilador.

El ASUS NUC 16 Pro es compatible con memorias LPDDR5 y también con LPDDR5X, aunque ASUS no ha revelado capacidad o precios de las versiones que se comercializarán consciente de la crisis de este componente. El almacenamiento interno estará bien cubierto con doble conector para montar SSD PCIe.

Lo mismo podemos decir de su conectividad, muy completa a pesar de su tamaño reducido con puertos repartidos por la parte trasera y la frontal:

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

2 puertos LAN Ethernet de 2,5 G

2 Thunderbolt 4

4 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A

1 USB 3.2 Gen 2 Tipo-C

2 salidas HDMI o DisplayPort

ASUS destaca su potencia total de 180 TOPS (sumando NPU, CPU y GPU) para aceleración de IA. Es casi el doble que su predecesora y por ello la posiciona para desarrollo de IA local, aprendizaje automático, aplicaciones inteligentes y análisis avanzado. No será su único uso ya que como decíamos la iGPU también permitirá jugar hasta 1080p con fiabilidad, además de capacidad para cualquier tarea informática. No tenemos precio o disponibilidad para este ASUS NUC 16 Pro que además del chip de Intel destaca por su gran versatilidad de uso.