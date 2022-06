GitHub Copilot ya está disponible para todos

Copilot es, sin duda, una de las iniciativas más interesantes de GitHub en los últimos tiempos, al punto de que durante el cerca de un año que ha permanecido en fase de pruebas, ha suscitado un enorme interés en la comunidad de desarrolladores, con muchos de ello queriendo sumarse a dicha beta para ser de los primeros en probar este sistema. GitHub cifra los inscritos en la fase de pruebas de Copilot en nada menos que 1,2 millones de usuarios.

GitHub, propiedad de Microsoft, que adquirió el popular repositorio ahora ahora poco más de cuatro años, considera que ya ha llevado a cabo todas las pruebas necesarias y que, en consecuencia, Copilot ya está listo para ser empleado por todos aquellos usuarios que lo deseen. La mala noticia, eso sí, es que ahora que ya es un servicio fuera de la fase de pruebas, aquellos usuarios que deseen emplearlo tendrán que pagar una suscripción, con un precio mensual de diez dólares.

Si aún no sabes en qué consiste Copilot, se trata de un servicio basado en inteligencia artificial que permite a los programadores obtener sugerencias de código en base a lo que ya han escrito, el propósito que hayan declarado con lenguaje natural y, claro, el conocimiento adquirido por la herramienta. Según datos de GitHub, los últimos datos de Copilot indican que aproximadamente el 40% del código subido a la plataforma ha sido generado con este sistema.

Copilot está optimizado para programar en Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, C# y C++, pero además es capaz de proponer sugerencias para otros lenguajes y también para multitud de frameworks, algo en lo que, además, podemos imaginar que mejorará con el tiempo, gracias al aprendizaje una vez que ya está disponible para todos los usuarios . Las extensiones de Copilot están disponibles para Noevim y JetBrains además de, obviamente, Visual Studio Code y en la nube con GitHub Codespaces.

Debido a la complicada naturaleza de los modelos de IA, Copilot sigue siendo un sistema imperfecto. GitHub dijo que ha implementado filtros para bloquear los correos electrónicos cuando se muestran en formatos estándar, y las palabras ofensivas, y que está en el proceso de construcción de un filtro para ayudar a detectar y suprimir el código que se repite de los repositorios públicos. Pero la empresa reconoce que Copilot puede producir patrones de codificación inseguros, errores y referencias a APIs obsoletas, o modismos que reflejen el código menos que perfecto de sus datos de entrenamiento.

No obstante, no debemos olvidar que con Copilot hablamos de una herramienta para ayudar al programador, pero no una solución de programación totalmente automática. Podemos esperar, eso sí, que se sigan produciendo interesantes mejoras en el mismo.

