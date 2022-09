Samsung informa a sus usuarios de una filtración de datos

Tanto 2020 y 2021, como lo que llevamos vivido de 2022, están siendo unos años particularmente nefastos en lo referido a la ciberseguridad. Si la tendencia ya era creciente a lo largo de toda la década pasada, estos últimos años el crecimiento ha sido aún más pronunciado. De este modo, hemos visto a todo tipo de empresas y entidades públicas ser víctimas de ataques, que en bastantes casos se han traducido en exfiltraciones de datos más que sonadas.

El último ejemplo de ello lo encontramos en la división estadounidense de Samsung, que ha emitido una comunicación a sus usuarios, en la que se les informa sobre un problema de seguridad que se produjo a finales de julio y que fue detectada a principios de agosto, el día 4. Este incidente dio lugar a una filtración de información personal que incluía «nombres, información de contacto y demográfica, fechas de nacimiento e información de registro de productos«. La empresa aseguró a sus clientes que la brecha no afectó a los números de la seguridad social o de las tarjetas de crédito almacenados en el sistema.

Como ocurre siempre en este tipo de filtraciones de datos, lo fundamental es que los usuarios cuyos datos han caído en manos analicen con un extra de cautela todas aquellas comunicaciones que reciban a partir de ahora. Es cierto que, al no haberse filtrado datos críticos como las numeraciones de las tarjetas y los números de la seguridad social, los riesgos no son tan altos, pero con el volumen suficiente de información personal, los atacantes ya pueden confeccionar campañas de phishing y de spearphishing.

New: Samsung says customer data was stolen by a hacker in a July data breach.

It was announced today, Friday, hours before the start of a long holiday weekend in the U.S.https://t.co/4xJcwr33cg

— Zack Whittaker (@zackwhittaker) September 2, 2022