El precio de la memoria DDR5 seguirá bajando

¿La noticia de la continua bajada de precio de las tarjetas gráficas que contábamos hace unas horas no te parece suficiente? ¿Quieres actualizar tu PC o montar uno nuevo, pero necesitas de más bajadas de precios? No te preocupes, pues el de las GPU no es el único mercado de componentes que apunta a mantener la tendencia bajista que ya llevamos un tiempo observando. Sí, efectivamente, después de una temporada de escasez y precios por las nubes, ahora empiezan a acumularse las buenas noticias.

Quizá recuerdes que allá por principios de junio, te contamos que la situación del mercado de la memoria RAM era bastante buena, y que apuntaba a seguir mejorando a corto plazo. Pues bien, según podemos leer ahora en DigiTimes Asia, parece que podemos esperar que los precios de la memoria RAM DDR5 sigan descendiendo durante la segunda mitad de 2022 y en 2023, algo que afectará especialmente (aunque no exclusivamente) a los modelos más básicos. Los precios de la DDR5 a nivel de consumidor, especialmente en los distribuidores de canal, se desplomaron muy por debajo del precio de venta al público estimado por el fabricante, según dichos informes.

También se espera que la memoria DDR4 siga descendiendo de precio, si bien en este caso la bajada será inferior y se espera que tarde menos tiempo en encontrar su suelo. Así, según algunos analistas, en algún momento entre principios y mitades de 2023, el precio de los módulos de nivel de entrada de la memoria RAM DDR5 podría encontrarse en un punto muy cercano al de la memoria DDR4 a principios de este año. Con esta evolución de los precios, podemos esperar que la transición de DDR4 a DDR5 prácticamente se haya completado y, por lo tanto, que Meteor Lake solo sea compatible con DDR5.

Más importante de cara a la estandarización de DDR5 ha sido la decisión de AMD, de hacer que la serie AMD Ryzen 7000 solo sea compatible con DDR5. Cuando se empezó a extender la teoría de que esta generación no sería compatible con DDR4, algunos opinaron que la compañía podría haberse pegado un tiro en el pie, pues en aquel momento el precio de la memoria DDR5 era muy superior al actual. Sin embargo, podemos entender que las intenciones de AMD a este respecto han actuado como un catalizador para que se haya incrementado la capacidad de producción de DDR5 y que, de este modo, sus precio se haya reducido. Dicho de otra manera, es indiscutible que debemos agradecer ala decisión de AMD la bajada de precios de la memoria de última generación.