Ford Ranger Stormtrak 2022, contextos

«The bell that rings inside your mind» Queen (A kind of magic, 1986)

El teléfono está sonando. No se por qué, pero lo meto en el cajón y me incorporo. Mirando la mesita que compramos juntos. Ese día que me llevaste a comprar muebles para «nuestro» pisito. El teléfono maulla en el cajón. Se que eres tú. Pero no pienso contestar. No pienso cogerlo. Y mientras suena me imagino la conversación si hubiera contestado. Que lo sientes. Que todo cambiará. Que tengo que comprender tu situación. Pero hace tiempo que no tengo paciencia. Hace tiempo que en vez de paciencia tengo un plan. Nunca me gustaron tus pies desnudos. Ni tu forma de reirte cuando tienes dos copas de más. Ni esa forma que tienes de rascarte la barba. Nunca te he contado estas cosas. Tampoco te lo cuento en nuestra conversación imaginaria. Me tumbo en el sofá. Sigo mirando la mesita de noche. El teléfono ha callado. Pero después de unos segundos vuelve a sonar. Y se que sigues siendo tú. Siempre tú. Agazapado en mi vida, nunca en primer plano, pero siempre tú.

Recuerdo el martes pasado que llovía un poco y me recogiste. Tu chófer nos llevaba no se a dónde. Ese espectacular coche gris. Tan largo como un fin de semana sin bourbon decías tú. Y hablabas y no escuchaba. Miraba por la ventanilla para saber dónde estaba. Las luces del escaparate de una tienda de sombreros. Y decías ¿me escuchas? Y yo asentía pero no, no escuchaba. Pero sabía lo que me estabas diciendo. Lo mismo que en esta conversación que no estamos teniendo. Que tenga paciencia. Que no es el momento. Ni lo ha sido. Ni lo será. Ya nunca lo será. Porque dejaste de ser cuidadoso con tus llamadas. Y escuchaba lo que decías. A quién amenazabas. A quién hacías promesas. Y porque dejaste sobre la cama esos papeles. A los que hice fotos aún no se por qué. y porque ese tipo que me presentaste en una fiesta estaba muy interesado en lo que sabía. Y ahora me está esperando abajo. El móvil sigue sonando. Pero yo cojo la maleta, salgo y cierro la puerta. Ya me compraré otro.

Una vez más hemos vuelto al fascinante mundo de las pick up, unos vehículos con una concepción peculiar que parecen orientados a usos distintos según el continente donde se muevan. En Europa estos vehículos a medio camino entre camión y todoterreno parecen más orientados a labores profesionales y a la conducción lúdica fuera del asfalto. En cambio en países como Estados Unidos son utilizados como vehículos para el día a día, sacando todo el partido a su gran tamaño y capacidad de carga.

Modelo analizado Ford Ranger Motor y acabado Doble Cabina Stormtrak 2.0 EcoBlue 213 CV 4×4 Aut Potencia 213CV Velocidad máxima 180 Kmh Aceleración o-100 9 s Largo/ancho/alto 5282/1867/1848 mm Potencia máxima RPM 213 CV 3.500 rpm Par máximo Nm/RPM 500 Nm Caja de cambios Automático 10 velocidades Web https://www.ford.es/ Precio 42.606 euros

En nuestras breves excursiones por el mundo de estos vehículos, hemos podido probar todo tipo de modelos que siempre tenían en común la capacidad de transporte y de conducción todoterreno con tracción a las cuatro ruedas y una potencia y desempeño considerable. En esta ocasión hemos podido analizar una versión especial del popular Ford Ranger. Un modelo popular en Estados Unidos con características muy interesantes que analizaremos con cuidado.

Dentro de la familia Ranger el modelo que hemos probado responde a la versión especial Stormtrak, basada en el acabado denominado Wildtrak. Esta versión aporta detalles estéticos adicionales tanto en el exterior como en el interior del coche. En cuanto al Ford Ranger como gama, ha recibido una actualización en el año 2019 que ha renovado el equipamiento tecnológico y otros elementos como el cambio automático y otros sistemas de conducción.

Gran efecto

El primer contacto con el Ranger provoca el mismo efecto que con otras pick up que hemos podido probar anteriormante. Se trata de un vehículo que impresiona por su tamaño y por su altura. En el caso del Ranger hablamos de 5,3 metros de longitud y una altura que supera el metro ochenta en la zona de la cabina. Unas dimensiones que inevitablemente perjudican su desempeño en recorridos urbanos para maniobras como el aparcamiento.

La parte frontal de este Ranger tiene todas las características estéticas de los modelos americanos aunque con toques de actualización con unos faros elevados y de gran tamaño que se juntan con la imponente parrilla central que luce el nombre del modelo. El capó tiene dos bandas decorativas en color negro que recuerdan el diseño de los modelos deportivos de la marca. La parrilla luce dos zonas recuadradas en color rojo en los laterales con una rejilla de diseño distinto al resto.

El paragolpes de este modelo de Ford es de gran tamaño y sobresale mucho por la parte delantera para proteger en los recorridos fuera del asfalto. Suerte que los sistemas de ayuda a la conducción y concretamente las cámaras nos permiten controlar las maniobras. En la parte inferior el spoiler en color negro también dispone de una robusta protección. En el parachoques se han integrado las luces de posición en los laterales y una segunda rejilla de ventilación en color negro en la parte inferior del mismo.

Look todoterreno

En el lateral el vehículo luce el inevitable estribo en color negro que recorre la parte inferior de la carrocería bajo la zona de las puertas y que facilita el acceso al interior dada la elevada altura desde el suelo. Se ha incorporado una banda decorativa en negro en la parte inferior de las puertas con el nombre del modelo. Éste aparece también en el elemento decorativo en plástico negro sobre la parte superior del paso de rueda.

En el techo el Ranger luce las barras de transporte en color negro y también unos retrovisores en color negro de gran tamaño indispensables para tener vigilado el entorno. En esta versión la parte trasera la zona de carga dispone de una persiana que lo cubre con un sistema eléctrico para su apertura y cierre por lo que puede utilizarse prácticamente como un maletero convencional evitando que pueda mojarse o salirse la carga que transportamos. Cuando está sin cubrir puede utilizarse como una pick up convencional y transportar objeto de gran tamaño sin problemas.

La caja tiene una longitud de 1.575 mm, una altura de 511 mm de altura y 1.560 mm de anchura. Si la destapamos podemos transportar virtualmente cualquier cosa, pero incluso con la tapa puesta la variedad de carga es amplia. Para facilitar la carga y como es habitual en este tipo de vehículos el Ranger dispone de una portezuela que se abate hacia abajo y que da acceso total a la zona de carga. Dentro de la zona se han incorporado separadores que se pueden fijar para poder racionalizar el transporte de objetos más pequeños y conseguir que se muevan lo menos posible. También encontramos distintos sistemas para fijar la carga con ganchos o topes. El recubrimiento de la zona está realizado con plástico duro con un aspecto de mucho aguante y resistente al agua.

Pensado para cargar

En esta parte trasera también econtramos un estribo en la zona central del parachoques que facilita que podamos subir a la parte trasera para facilitar la carga de objetos. En esta zona se ha incorporado un gran gancho de remolque. Los grupos ópticos colocados a los lados de la portezuela de acceso de carga son de gran tamaño y ocupan prácticamente toda la zona lateral. Es importante que esta parte trasera tenga luces grandes para que el Ranger no pase desapercibido en zonas oscuras o con niebla.

La zona de carga nos da ya una pista de que el Ranger es un coche que se ha adaptado a un uso más «civilizado» y no solamente como herramienta de trabajo o como todoterreno. Cuando accedemos al interior esta filosofía queda definida aún más claramente. Los acabados de este Ranger son algo menos espartanos que en otros modelos que hemos probado y aunque siguen teniendo una estética all road tienen algo más de refinamiento y recuerdan a los SUV grandes del mercado.

Los asientos son de cuero con costuras en rojo que incluyen el nombre del modelo bordado en el respaldo. Son te tamaño generoso, como suele ser habitual en este tipo de vehículos, y los hemos encontrado muy cómodos y envolventes, ideales para viajes largos. Los detalles de las costuras en rojo las podemos encontrar en otros elementos del interior como el recubrimiento del volante, el recubrimiento del salpicadero, el fuelle del freno de mano y otros. El nombre del modelo se muestra también en el salpicadero.

Sistemas a punto

El sistema de información y entretenimiento dispone de una nueva versión y se muestra en una pantalla de ocho pulgadas colocada en la parte superior del salpicadero. Se encuentra más encajada en el mismo con respecto a otros modelos con el fin de protegerla. La calidad de los materiales también es algo superior a otras pick up pensadas para un uso más «sufrido» y esto se agradece porque resulta más cómodo accionar ciertos controles y en general la vida a bordo. La presencia de múltiples huecos portaobjetos hace que el interior sea más versátil también.

A pesar de que el Ranger Stormtrak parece algo más civilizado en su diseño interior no faltan detalles que podemos ver en los todoterrenos más radicales como los asideros en el interior del pilar A para poder sujetarnos en caso de que el terreno sea muy irregular o la presencia de la reductora y el selector de la tracción cuatro por cuatro. Gracias a estos mandos podemos seleccionar el tipo de transmisión que queremos que actúe en cada momento.

Se trata de un modelo de doble cabina y la segunda fila de asientos es bastante amplia, con un gran espacio para las piernas, buena altura hasta el techo y espacio para tres personas sin demasiadas apreturas. El único inconveniente de la plaza central es que se convierte en reposabrazos por lo que cuando está recogido y funciona como respaldo resulta algo más duro que el acolchado de las otras dos plazas que se encuentran a los lados de ésta.

Mecánica impecable

En lo que respecta a la mecánica el modelo que hemos tenido entre manos dispone de 214 caballos gracias a un motor diésel de doble turbo con unos respetables 500 Nm de par que empiezan a empujar desde bajas revoluciones. Para el cambio el nuevo Ranger equipa una transmisión automática con sistema de convertidor de par que es capaz de ofrecer diez relaciones. Todo dispuesto para mover la imponente masa de 2.246 kilos de este modelo de Ford.

Y aquí también hemos podido percibir una orientación más inclinada hacia el uso diario que en otros modelos similares. Aunque el coche es ruidoso y la insonorización no es la ideal, es bastante más silencioso que los modelos de pick up que hemos probado. Además tiene un rodar por carretera y autopista más suave, con lon que es mucho más cómodo hacer kilómetros con él con menos fatiga de lo que podríamos esperar de un coche orientado al todoterreno.

En cuanto a las prestaciones tampoco le dejan en mal lugar con una aceleración de cero a cien kilómetros por hora de nueve segundos (igual que el pequeño Puma de 155 caballos) estamos frente a un vehículo que responde con fuerza tanto en arrancadas como en recuperaciones. Por suerte además los frenos que equipa son bastante eficaces, un punto importante para un coche con la imponente masa del Ford Ranger Stormtrak. Hemos podido probar este modelo en viajes bastante largos y aparte de las dificultades inherentes a su tamaño y altura lo hemos conducido como un turismo cualquiera sin grandes problemas y con menos fatiga de lo que nos esperábamos.

Bien en carretera

No podemos esperar de un coche de estas características un comportamiento deportivo, pero a pesar de ello nos ha sorprendido la estabilidad en curva para un vehículo de sus características. En cualquier caso hay que ser muy cuidadosos porque la respuesta de un coche tan grande y pesado nunca será la de un modelo más ágil y ligero. Igualmente hemos podido conducirlo con bastante alegría en carreteras con curvas sin demasiadas complicaciones y con los 500 Nm dispuestos a sacarnos del atolladero si lo precisábamos.

En ciudad no es el coche más indicado, aunque las cámaras y sensores ayudan y mucho a realizar maniobras y a la conducción a baja velocidad por lugares estrechos. Hay que decir que gracias a su motor diésel los consumos tampoco han sido tan altos como lo que hemos podido experimentar con otros modelos. Podemos viajar a velocidades respetables y mantener el gasto de combustible por debajo de los 10 litros a los 100 kilómetros, todo un logro para un coche tan grande y poco aerodinámico como el Ranger.

Fuera del asfalto el Ranger Stormtrak tampoco desentona, ni mucho menos. Se encuentra en su elemento cuando lo sacamos a carreteras de tierra incluso con barro y baches profundos y podemos mantener el control gracias a la selección de la tracción y la posibilidad de insertar la reductora. Es un coche divertido por el campo aunque en lo que respecta a sus cualidades todoterreno puede encontrar dificultades en trayectos más extremos, ya que no dispone del bloqueo de diferencial para afrontar recorridos en los que alguna de las ruedas no tenga tracción.

Conclusiones

Ford tiene una amplia experiencia en la fabricación de pick ups, no en vano su F-150 son de los vehículos más vendidos en Estados Unidos, y sabe muy bien cómo diseñar un vehículo de estas características adaptándolo a su uso diario. Es cierto que es un coche voluminoso y poc práctico en ciudad, pero este Ford Ranger es el pick up que más puede adaptarse a un uso mixto ya que no teme los recorridos todoterrenos más difíciles o cargar con cualquier tipo de objetos y materiales pero al mismo tiempo se comporta bien en carretera, es confortable y tiene detalles prácticos interesantes.

Nos ha gustado mucho también el funcionamiento del motor y la transmisión, que otorgan unas excelentes prestaciones que permiten viajar sin problemas a la vez que mantiene los consumos a niveles comparables a un SUV de gran tamaño. Es un coche divertido fuera del asfalto que puede incluso conducirse con cierta alegría por la carretera, confortable y práctico. Y desde luego es difícil encontrar todos estos ingredientes en una pick up.