Hacer un café de calidad está dejando de ser, en parte, una tarea artesanal para ser cuestión de apretar uno o dos botones. Si hace unos años las cafeteras de cápsulas copaban el mercado, éstas están dejado el camino a las de molinillo, que elimina el gasto y residuo que generan las cápsulas de un plumazo.

Hoy vamos hablar de un modelo muy competitivo de la marca española Cecotec, la cafetera megautomática Power Matic-ccino 6000, con molinillo de café incorporado, que se diferencia de sus hermanos mayores en que no viene acompañado del espumador de leche también automático, pero sí incluye un vaporizador.

Desmontando la Power Matic-ccino 6000

Nos encontramos ante un electrodoméstico de grandes dimensiones, 27 x 41 x 36 cm y que Cecotec ofrece en dos colores, blanco y negro. De frente nos encontraremos el panel táctil que en el que podemos elegir el tipo de café que queremos. En la parte superior de la máquina se encuentra el depósito de café en grano, en el que se encuentra el molinillo, es de 250 gramos y en el mismo lugar, separado encontramos el compartimento para el café molido. Este compartimento está separado del depósito para el café en grano ya que si entra un grano en el compartimento de café molido o algo de café molido en el de café en grano la máquina puede estropearse.

Debajo de ellos, el surtidor cuenta con doble boquilla para hacer una o dos tazas a la vez. El surtidor se puede ajustar en altura, en un rango de 10,5 hasta los 15 cm, dando cabida a tazas de diferentes tamaños. La bandeja de goteo, de acero inoxidable, tiene un pequeño fondo para recoger el agua que caiga, y se puede extraer para su limpieza.

En el lado izquierdo, escondido con una puertezuela se encuentra el tanque de agua de 1,7 litros, en el otro lado encontramos el depósito de residuos de los posos de cafés.

Usabilidad

Una vez que enchufemos la Power Matic-ccino 6000 y llenemos el tanque de agua, la cafetera empezará un circuito de limpieza, cuando termine ya podemos empezar a hacer café. Cuenta con una bomba de presión de Cecotec llamada ForceAroma de 19 bares que tiene como objetivo conseguir un café cremoso y con el máximo aroma. Además cuenta con un sistema de calentamiento por Thermoblock que nos permite disfrutar de café recién hecho en tan solo unos segundos.

En el depósito de café se encuentra también una rueda que ajusta la molienda para que el café que preparemos tenga la intensidad de sabor deseada. Hay que tener en cuenta que esta esta intensidad dependerá de la marca o tipo de café que compremos y pude ser que tardemos un tiempo en encontrar la marca y nivel de molienda que mejor se ajuste a nuestros gustos.

La operativa de la cafetera es sencilla. El panel es muy intuitivo, y en la pantalla LCD se muestran iconos para el tipo de café, con las cantidades para cada uno de ellos. Estas se pueden ajustar para personalizar y memorizar los valores por defecto.

Hay botones para un café corto, café largo o verter solo agua caliente para infusiones. Hay también otro botón que activa la salida para dos cafés, mientras que los botones laterales con las flechas al lado doblan su función para ajustar las cantidades de café y agua. Todo bastante intuitivo.

Hay otro botón que activa la salida de vapor para espumar leche en el vaporizador. Aquí está la gran diferencia de la Power Matic-ccino 6000 con las series 7000 y 8000, pues no contaremos con ningún sistema automático para espumar la leche, debiendo hacerlo manualmente.

Otro botón permite acceder al menú de ajustes secundarios de la máquina. Con los botones de las flechas podremos desplazarnos por el menú, siendo también este botón el que usaremos para elaborar café con el depósito de café molido. Este botón se encuentra en la fila inferior representado con una cuchara, cuando queramos activar el café molido deberemos primero pulsar este botón y después echar el café en el compartimento reservado. Es muy importante que lo hagamos en este orden y que no sobrecarguemos el compartimento para no pasarnos de la capcidad ya que cuando esto pasa el sistema de café premolido deja de funcionar hasta que conseguimos vaciar por completo el compartimento. Algo bastante incómodo ya que la cafetera pesa bastante para volcarla y el compartimento no es tan accesible como para vaciarlo.

La cafetera megautomática Power Matic-ccino 6000 también cuenta con limpieza automática, cada vez que la encendemos y apagamos. Es decir, al encender y apagar el agua pasará por los circuitos y desaguará en por el surtidor. Además, para que puedas usar agua del grifo y así no gastar tanto dinero en agua embotellada, Cecotec recomienda que adquieras aparte un filtro antical, cuyo precio es de 10€. Cecotec recomienda cambiarlo cada 2 meses para evitar acumulaciones de cal en la cafetera.

Por supuesto, y como cualquier otra buena cafetera express que se precie, cuenta con programa de descalcificación guiado.

Cuando el tanque de agua está vacío, la bandeja de desagüe está llena o el depósito de residuos la cafetera pita de a un nivel bastante estridente e insistente que puede resultar molesto.

Conclusiones

Si prestamos atención a los catálogos de las grandes superficies de electrodomésticos empezaremos a ver como este tipo de máquinas con molinillo están desbancando a las de cápsulas, así que es el momento de prestar atención a las novedades que presentan las marcas y valorar opciones. La Power Matic-ccino 6000 es una cafetera megautomática que te ofrece un café recién molido al momento y en diferentes versiones a un precio competitivo que si no queremos un café rápido y bueno (y tenemos espacio en la cocina) bien merece la inversión.