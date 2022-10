LapPi 2.0 es un portátil DIY construido sobre Raspberry Pi 4 Model B

LapPi 2.0 es un portátil modular DIY (do it yourself o hazlo tú mismo) creado a partir de una placa Raspberry Pi, lo cual ya deja entrever que no se trata de un equipo con grandes pretensiones, a pesar de que el mini-PC de la Raspberry Pi Foundation puede ser un marco muy potente para la construcción de servidores para organizaciones pequeñas o relativamente pequeñas, con el ahorro que supone en aspectos como el precio, el espacio y el consumo energético en comparación con las típicas máquinas x86.

Tomando como base un Raspberry Pi 4 Model B, LapPi 2.0 incluye, según sus creadores, una pantalla táctil LCD capacitiva de 7 pulgadas y de alta resolución. El teclado será inalámbrico para que el usuario pueda usarlo cuando quiera e incorporará la cámara propia de Raspberry Pi con un sensor IMX219 de 8 megapíxeles, con el cual es posible obtener fotografías de hasta 3.280×2.464 píxeles de resolución.

Otra característica que los creadores del LapPi 2.0 han destacado de él es que contará con altavoces de calidad para que el usuario disfrute al máximo de su música favorita. Muchas veces en estos equipos la cosa tiende a centrarse en la experiencia a través del monitor y el acelerador gráfico, dejando la calidad del sonido en un segundo plano. No son pocas las personas que escuchan música como forma de entretenerse, así que no viene mal que un equipo de estas características cuide este apartado.

En comparación con la generación anterior del mismo dispositivo, una de las principales mejoras está en una batería que ofrece mucha más autonomía y que forma parte, según los responsables, de un sistema de alimentación interna de energía que hace al LapPi 2.0 mucho más resiliente frente a los apagones.

Continuando con más aspectos del LapPi 2.0, tenemos la compatibilidad con placas Raspberry Pi, que permite al usuario emplear “tantas placas RPi, HAT o expansiones como desee”. Por otro lado, estará disponible en al menos cuatro colores: trasparente, amarillo, azul y rojo.

El LapPi 2.0 pretende salir adelante con una campaña de Kickstarter que se pondrá en marcha próximamente y todavía no se sabe cuál será su precio, pero si este es razonable, se trata de un equipo con bastante más utilidad de la que aparenta.