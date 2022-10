Apple sube, por sorpresa, el precio del iPad Mini

Una de cal y otra de arena. Si ayer mismo hablábamos de la bajada del precio del Apple TV 4K con la llegada de su nueva generación, hoy comprobamos con sorpresa que el precio del iPad Mini ha crecido sustancialmente, de repente y sin aviso alguno al respecto. Una modificación al alza a la que debemos sumar la que ya supuso el salto de la generación anterior a la actual. Dos incrementos en poco más de un año, que sin duda se traducen en haber alejado el más pequeño de los iPads del rango de inversión que muchos usuarios se plantean para un dispositivo de este tamaño.

Recordemos que, en su llegada al mercado, sus precios partían de los 549 euros para el modelo WiFi, que ascendían hasta los 719 euros del modelo WiFi+Celular, en ambos casos en sus versiones con 64 gigabytes de capacidad de almacenamiento. Por su parte, el iPad Mini 2019 partía de de 449 euros para el modelo Wi-Fi y de 589 euros para el modelo con 4G. Es decir, que en el salto de la generación de 2019 a la de 2021, la actual, ya se produjo en España un incremento del 22% en ambos modelos.

Pues bien, según podemos ver en la propia tienda de Apple, ahora los precios del iPad Mini parten de los 649 euros para el modelo WiFi y 849 euros para el modelo WiFi+Celular, de nuevo en ambos casos para los modelos de 64 gigas. Así, en esta ocasión hablamos de un incremento, con respecto al precio de lanzamiento, del 18% en ambos casos. De esta manera, y por si te lo estás preguntando, en poco más de un año, con la revisión de modelo del 2021, el precio de entrada de los iPad Mini ha escalado 200 euros para el modelo más básico (WiFi 64GB), que ha pasado de 449 a 649 euros, mientras que en el modelo WiFi+Celular con 64 gigabytes, el precio se ha incrementado en 260 euros, saltando de 589 a 849 euros. Porcentualmente, hablamos de un incremento del 45% y del 44% respectivamente.

La subida no solo afecta a España, en realidad, y al menos en una primera revisión, solo Estados Unidos y Canadá parecen haberse salvado del incremento y, más aún, los países de la zona euro no parecen ser los más afectados. Por ejemplo, sin salir del viejo continente, en Suecia su precio ha pasado de las 6.000 a las 7.500 coronas para el modelo más básico, es decir, un incremento del 25 por ciento, al que habría que sumar el incremento de hace un año con el cambio de versión, y que apunta a que allí su precio se ha incrementado al menos un 50% en poco más de un año.

Evidentemente, Apple puede apelar a la incierta y preocupante situación económica global y a la débil situación actual del euro frente al dólar, pero es que como decía, no solo Europa ha experimentado esta subida, que también se ha producido en otras regiones, como India y Tailandia, lo que plantea algunas dudas sobre el total de razones que habrán empujado a Apple a llevar a cabo esta sustancial subida de precios. Una subida que, como usuario de iPad Mini desde hace ya bastantes años, reconozco que me aleja por completo de la opción de renovarlo en un futuro. Y de veras que lo siento, porque tecnológicamente hablando me parece un dispositivo sensacional, pero a diferencia de la situación cuando me actualicé por última vez, con el modelo de 2019, en esta ocasión creo que este precio no está justificado.