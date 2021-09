No estaban los primeros en la lista, pero finalmente sí que hemos tenido revisión de iPad y, sobre todo, de iPad Mini en California Streaming. Y para iniciar el evento, además, en lo que quizá podemos entender como la señal de que, de todas las novedades presentadas hoy por Apple, las relacionadas con su familia de tablets son, sobre todo en el modelo de tamaño grande, las menos destacables. Ojo, no digo que no las haya, pero sí que a diferencia de los anuncios del año pasado, bastante más llamativos, en este caso nos encontramos con una revisión no tan destacable.

iPad 2021

El primer dispositivo que hemos visto en California Streaming ha sido el iPad de finales de 2021. ¿Novedades? Pues principalmente que ahora cuenta con el SoC Apple A13 Bionic, es decir, el chip que encontramos en el interior del iPhone 11. Como ya te contamos en su momento, hablamos de un chip fabricado en 7 nanómetros que integra una CPU con dos núcleos de alto rendimiento a 2,65 gigahercios y otros cuatro de bajo consumo. En el apartado gráfico, la GPU cuenta con cuatro núcleos gráficos, y su integrado dedicado a la IA, su unidad neural, nos encontramos nada menos que con ocho núcleos.

La otra gran novedad del iPad tiene que ver con la imagen, concretamente con el conjunto formado por su ISP (Image Signal Processor) y la cámara frontal, que ha sido actualizada a un modelo ultra gran angular de 12 megapíxeles, con un ángulo de visión de 122 grados. Dichas mejoras se suman a las propias de ipadOS 15, que con las tecnologías Center Stage y True Tone pretende mejorar lo que ofrecer el iPad tanto para la grabación de vídeo como, sobre todo, las videoconferencias que mantengamos con el mismo.

Esta es, como ya he indicado antes, una actualización menor. ¿Merece la pena actualizar desde la versión anterior? No lo parece, el interés empieza a incrementarse a medida que nos remontamos más al pasado. En el mercado estadounidense se puede encargar desde hoy mismo y empezará a entregarse la semana que viene. Su precio al otro lado del charco parte de los 329 dólares. Actualizaremos el precio cuando sepamos su importe en España.

iPad Mini 2021

El tamaño del marco del iPad Mini se ha reducido sustancialmente, lo que ha permitido que mantenga el mismo tamaño que la versiones anteriores y que, sin embargo, el tamaño de su pantalla haya saltado hasta las 8,3 pulgadas, frente a las 7,9 pulgadas de modelos anteriores. En lo referido a la misma, su pantalla ofrece una luminosidad de hasta 500 nits y cuenta con tecnología antirreflejo.

¿Y cómo han conseguido reducir el tamaño del marco? Tal y como cabía esperar, el botón Home finalmente ha desaparecido del frontal, y para la identificación biométrica el sensor de Touch ID se ha trasladado al botón de encendido, en la parte superior derecha de la tablet. ¿Será esto lo que nos espera en el iPhone 14 del año que viene? Todavía es pronto para hacer apuestas, pero cada vez tengo más claro que así será.

En cuanto a su rendimiento, en su interior encontraremos un flamante A15 Bionic, lo que lo convierte en un mellizo del iPhone 13. Y a falta de probarlo, todo lo que hemos sabido de este SoC hasta ahora apunta a que el rendimiento que experimentaremos sí que supondrá un gran salto con respecto al modelo de 2019, y aún más con respecto a los anteriores.

Otra novedad de lo más interesante es que el iPad Mini se ha despedido del conector lightning, que ha sido sustituido por un puerto USB-C, lo que supone una gran mejora en lo referido a su conectividad con dispositivos externos. Sorprende, la verdad, que Apple muestre tan buena disposición a adoptar este estándar de la industria en todos sus dispositivos menos en su smartphone. Sus razones tendrán, no lo dudo, pero tampoco oculto que me resulta llamativo.

Adicionalmente, también se ha mejorado su captura de imagen con la misma cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y el flash True Tone que ya hemos visto en el iPad. Y, claro, de la mano de la misma también las tecnologías propias del sistema operativo, con las que mejorará todo lo relacionado con la captura de vídeo, ya sea para edición o en tiempo real para mantener videoconferencias.

Hace ya algunos años que el iPad Mini es compatible con el Apple Pencil de primera generación. Ahora llega el salto, pues con el nuevo iPad Mini también será posible emplear el de segunda generación, que hasta ahora quedaba reservado solo para los modelos Pro de las tablets de Apple. Y esto me parece un gran acierto, conozco a algunos diseñadores que esperaban esto desde hace algún tiempo, pues la combinación de las funciones del Pencil de segunda generación con la extrema portabilidad del Mini los convierten en un combo ganador.

¿Disponibilidad? En Estados Unidos el nuevo iPad Mini podrá ser pedido desde hoy mismo y las entregas se iniciarán el viernes 24 de septiembre. A falta de conocer su precio en nuestro país, te podemos adelantar que partirá de los 499 dólares en Estados Unidos.

Más información: Apple