Netflix confirma su interés por los juegos en la nube ¿se adentrará realmente?

Netflix, posiblemente en un intento de aprovechar el hueco que deja Stadia y tras dar a conocer sus últimos buenos resultados a nivel financiero, ha confirmado su interés en adentrarse en los servicios de videojuegos en la nube de forma que los usuarios puedan jugar desde cualquier dispositivo.

Durante el evento Discrupt de TechCrunch, el vicepresidente de videojuegos en Netflix, Mike Verdu, ha dicho que está “explorando muy seriamente una oferta de juegos en la nube. Abordaremos esto de la misma manera que lo hicimos con los dispositivos móviles: comience de a poco, sea humilde, sea reflexivo, pero es un paso que creemos que debemos tomar. La extensión a la nube se trata realmente de llegar a otros dispositivos donde las personas experimentan Netflix”.

Si bien no parece haber sido muy explícito a la hora de exponerlo, Verdu ha sugerido que la compañía debería de ir más allá de los juegos casuales orientados a televisores. Esto deja entrever la posibilidad de añadir juegos triple A a su catálogo, pero aquí ya estamos especulando demasiado. Por otro lado, tampoco confirmó si Netflix desarrollaría sus propios controladores para videojuegos, aunque sí dijo que estos no usarían los controles remotos de los televisores para la entrada. A día de hoy hay especificaciones y estándares de sobra para poder conectar un controlador de Xbox, PlayStation y hasta el Pro Controller de Switch a cualquier dispositivo, y viendo lo consolidado que están los primeros en el PC, posiblemente no haya motivos de peso para desarrollar un controlador propio.

El interés de Netflix en los videojuegos en la nube viene de lejos, pero hasta ahora todos sus movimientos han sido un tanto tímidos y principalmente con títulos hechos o encargados por ella y que no destacan especialmente. Veremos si la compañía de contenidos vía streaming decide seguir el mismo rumbo o virar hacia una mayor variedad de contenidos para así llegar a una mayor variedad de perfiles de jugadores, sobre todo cuando se trata de ir más allá del público casual.

A Netflix le ha surgido muchísima competencia en los últimos años, pero lo peor es que esta procede de corporaciones que son muchísimo más grandes y que tienen al VOD como un complemento y no como la fuente principal de ingresos. Las intenciones de darle el hachazo a las cuentas compartidas y de apostar más por los videojuegos insinúan un posible cambio importante en el modelo de negocio de Netflix, el cual ya veremos cómo sale al final.

Si Netflix decide apostar fuente por los videojuegos en la nube, ahí se las tendrá que ver principalmente con Xbox Game Pass y GeForce Now, dos servicios procedentes respectivamente de dos compañías muy respetadas en el mundo de los videojuegos, Microsoft y NVIDIA, mientras que por ahí también está Amazon Luna, perteneciente al gigante fundado por Jeff Bezos.