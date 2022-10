Como ya sabes, Netflix se prepara para cercenar una de las características que lo hicieron grande y que la misma compañía promovía, hasta que dejó de hacerlo: la posibilidad de compartir la cuenta entre diferentes usuarios. Esta particularidad, que a la postre ha creado escuela, porque todos los que vinieron detrás suyo la han mantenido e incluso la incentivan actualmente, véase el ejemplo de HBO Max, tiene los días contados para la gran N del VOD.

La gran N de VOD por ahora, y es que habrá que ver cómo sobrevive intentando cobrar 12,99 o 17,99 euros al mes para ver contenidos en FullHD o 4K, respectivamente, cuando acaba con la característica de marras. Porque no hay tantas familias de las que viven bajo el mismo techo en el mundo y si tiene que atraer suscriptores con un catálogo en el que lo que predomina es la mediocridad, apañada va.

La cuestión es que Netflix va a por todas y, para 2023, implementará el cobro adicional a las cuentas compartidas, del orden de 2,99 dólares -o euros, para el caso- por cada usuario que se conecte «desde fuera del hogar principal» en una TV. Ojo, porque en un principio no cuentan ni los dispositivos móviles o portátiles, pero el límite lo sigue marcando el plan que se adquiera (cuatro dispositivos en el premium, dos en el estándar, uno en el básico).

Pues bien, Netflix ya está añadiendo otras funciones que pueden venir bien por sí mismas, pero que por el protagonismo que les está dando, todo parece indicar que apuntan en la dirección de la medida que nos ocupa: «transferencia del perfil» la han llamado y se puede encontrar ya en el menú de usuario de la aplicación, al menos en la aplicación web. La encontrarás justo debajo de los perfiles que tengas creados y de la opción de «administrar perfiles».

Como puedes ver en la imagen, sin embargo, la función «no se habilitará hasta 10 días después del 20/10/22» y solo «la persona propietaria de la cuenta podrá habilitar la función al instante haciendo clic en el enlace que hemos enviado a [dirección de correo electrónico con la que se registró la cuenta de Netflix]».

O así se muestra en mi caso personal; otros usuarios ya la tienen activada y, por lo que se cuenta, hay países en Hispanoamérica donde hace tiempo que se habilitó la opción, coincidiendo con varios de los experimentos de la plataforma relacionados con la compartición de cuenta y que les salieron rana, cabe añadir.

Lo cierto es que la función de transferencia de perfil es interesante más allá de haberse gestado como herramienta de ayuda para el fin de las cuentas compartidas. Habrá que ver, no obstante, cuantos usuarios la usan. El mayor problema de la plataforma no es, de hecho, esta medida, sino ser la más cara de un mercado en el que cada ves hay más competencia, así como unos planes que de igual modo palidecen en comparación con la competencia, o lo más importante, un catálogo repleto de contenidos de nicho que no remonta.