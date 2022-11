Creative Sensemore Air, pequeños pero muy grandes

Nunca he sido demasiado fan, lo reconozco, de los auriculares intraaurales, pero también diré que modelos como estos Creative Sensemore Air me hacen replantarme mucho mi postura. Y es que al nivel de calidad de sonido que ya se ha alcanzado en estos dispositivos, que cada vez son más pequeños y ergonómicos, hace que en ocasiones me plantee si salir a la calle con unos auriculares con el tamaño de ensaimadas sigue siendo la mejor opción.

¿Y qué es lo que hace que los encuentre tan interesantes? Pues empecemos fijándonos en su nombre Creative Sensemore Air, más concretamente en Sensemore, el nombre elegido por Creative para una nueva tecnología que mejora sustancialmente la experiencia de uso de los mismos, al hacer que no sea necesario que tengamos que quitárnoslos para, por ejemplo, mantener una conversación. Y quizá pienses que estoy hablando del modo Ambiente, ya presente en otros auriculares de la marca, pero no es así, en este caso va un paso más allá.

Con el mismo, los usuarios gozarán de un control absoluto sobre el nivel de sonido, procedente del exterior, que desean escuchar. Y es que, claro, no queremos el mismo nivel de aislamiento cuando caminamos por la calle que, por ejemplo, cuando entramos a una tienda y entablamos una conversación con el dependiente. Así, para garantizar que no perderemos detalle, el modo Sensemore es 5 veces más sensible que el modo Ambiente.

Así, las opciones de audio de estos Creative Sensemore Air, en lo referido a sonido ambiental, son Sensemore, para permitir interacciones con el «mundo exterior», el modo Ambiente, que filtra parte del sonido exterior pero no su totalidad, para evitar que señales acústicas, avisos y demás nos pasen desapercibidos poniendo en riesgo nuestra seguridad y, para un aislamiento absoluto, o al menos muy profundo, el modo de cancelación activa de ruido, capaz de filtrar prácticamente todo lo que venga del exterior. Recordemos un punto importante en este sentido, y es que todos los modos pueden ser ajustados a nuestras preferencias.

Para garantizar la calidad de sonido, los auriculares cuentan con altavoces de biocelulosa de 6 milímetros de alto rendimiento que, en conjunción con el diseño del resto del auricular, son capaces proporcionar tonos medios y bajos equilibrados y envolventes, así como altos sin distorsión. No obstante, y como a cada persona le gusta el sonido de una manera en específico, la app de control cuenta con un ecualizador en el que podremos escoger entre los modos prestablecidos o por un ajuste personalizado. Para la captura de sonido exterior, ya sea para su filtrado o si los empleamos para mantener una conversación, integran cuatro micrófonos, dos para captar la voz durante las llamadas y los otros dos para la cancelación activa de ruido.

Otro punto fuerte es su autonomía, y es que con una carga completa de los auriculares y del estuche, los Creative Sensemore Air pueden proporcionar una autonomía de hasta 35 horas. Para lograrlo un punto clave es su conectividad, basada en Bluetooth 5.2 LE, es decir, la especificación de bajo consumo que, no obstante, no repercute en la calidad del sonido reproducido con los mismos.

Otras características destacables son su certificación IPX5, que indica que podremos emplearlos incluso cuando practicamos deporte o cualquier otra actividad que nos haga sudar, y que las funciones de control táctil de su superficie pueden ser configuradas, a voluntad, por el usuario.

Los auriculares Creative Sensemore Air ya están a la venta en la página web de su fabricante, y su precio es de 99,99 euros.