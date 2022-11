Que Hideo Kojima es, a día de hoy, uno de los nombre clave en el mundo del gaming es algo que no admite discusión. Ojo, que no hablo de valorar sus juegos mejor o peor, pues para gustos colores, y entiendo que para mucha gente la propuesta de Death Stranding, por citar solo la más reciente, resultara como mínimo desconcertante. A mí, personalmente, me gustó bastante, y su posterior Death Stranding Director’s Cut, aunque sigo preguntándome que impidió a Kojima publicar inicialmente «su versión» (recordemos, firmada por su propio estudio, Kojima Productions), lo hizo todavía más atractivo para muchos jugadores.

Pero, como decía, no voy a entrar en discusiones sobre si sus juegos son buenos o malos, no, de lo que hablo es de su presencia e influencia en el sector del vídeojuego, y en este punto es indiscutible que es una de las voces que más atención generan siempre que se ponen en marcha. Y, claro, lo sabe y no duda en sacarle partido, aunque en ocasiones también le guste jugar al despiste. Políticas de comunicación, nada que opinar en este punto.

Sea como fuere, es sabido que lleva ya bastante tiempo trabajando en un nuevo proyecto (no podría ser de otra manera), e incluso se filtró, recientemente, que originalmente éste iba a llegar de manera exclusiva a Google Stadia, pero que finalmente el proyecto fue descartado por la plataforma de juego online, que consideraba que un título sin modo multijugador no interesaba, porque era un mercado sin el volumen de negocio necesario. No tengo nada personal en contra de Phil Harrison, quien supuestamente tomo esta decisión, pero de ser así, suma una muesca más a una ya larga y nefasta lista.

Esto nos explicó la razón de que Hideo Kojima recalara, hace ya unos meses, en Microsoft, al asociarse con la tecnológica para desarrollar, en sus propias palabras, «Algo nunca visto hasta el momento«. Una afirmación que, en combinación con el más que conocido interés de Kojima en dar el salto al cine, nos pone sobre el aviso de que podemos esperar una experiencia aún más «cinematográfica» que la del anteriormente mencionado Death Stranding.

Y ahora, con un vídeo publicado por Insider Gaming, que ya ha sido retirado de su web pero que todavía (a fecha y hora de redactar esta noticia) se puede encontrar en YouTube, Un vídeo que nos confirma la afirmación hecha por Hideo Kojima tras el lanzamiento de Death Stranding, cuando afirmó que estaba consumiendo bastante cine de terror. Y es que parece que, aunque pretende crear algo realmente novedoso, que se apoyará en la tecnología en la nube de Xbox Cloud, las ganas de asustarnos van a seguir siendo las mismas de siempre.

El vídeo, sin sonido y efectuado grabando una pantalla, parece presentar a Margaret Qualley, quien protagonizó el juego debut de Kojima Productions. Muestra a un personaje que utiliza una linterna para moverse por oscuros pasillos desde una perspectiva en tercera persona. El video se cierra con un buen susto justo antes de mostrarse un Game Over, seguido de «A Hideo Kojima Game» y finalmente «OVERDOSE», que podemos entender que es el nombre del juego.