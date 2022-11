El Black Friday también llega a Adobe

Adobe, la tecnológica responsable de una de las aplicaciones más conocidas del mundo, Photoshop (y sí, no digo aplicaciones de retoque fotográfico, hablo de software en general, al punto de ser conocida incluso entre personas sin conocimientos informáticos) se suma a la celebración del Black Friday que, como ya viene siendo corriente los últimos años, ha dejado de circunscribirse exclusivamente al último viernes de este mes para extenderse a lo lago de todo el mes de noviembre.

No obstante debemos ser justos, es cierto que muchas empresas de todos los sectores extienden la celebración del Black Friday durante semanas, pero también son muchas las que se reservan para el día en cuestión o, en todo caso, y para facilitar un poco el acceso a las ofertas, a aquella semana en la que cae el último viernes del mes. Este planteamiento me parece de lo más razonable, pues pueden ser muchas las circunstancias que impidan a un potencial cliente el realizar la compra un día en particular. Extenderlo durante una semana facilita muchísimo las cosas.

En un punto intermedio se encuentra Adobe, que ha decidido extender su promoción de Black Friday a cerca de dos semanas, entre el pasado lunes 14 y el próximo viernes 25 (el propio Black Friday). Y lo hace con una oferta realmente interesante, ya que ofrece un sustancial en la suscripción anual (pagadera mensualmente o por un año) a la Adobe Creative Suite. Frente a los precios normales, de 62,99 euros para la cuota mensual y de 725,85 para la anual, durante estos días podrás contratar el servicio por 36,29 euros al mes o por un pago único de 435,32 euros. Y, por si te lo estás preguntando, este es todo el software que incluye:

Photoshop

Illustrator

Premiere Pro

Acrobat Pro

InDesign

After Effects

Lightroom

Adobe XD

Animate

Lightroom Classic

Dreamweaver

Dimension

Audition

InCopy

Character Animator

Capture

Adobe Fresco

Bridge

Adobe Express

Premiere Rush

Photoshop Express

Media Encoder

Aero

Adobe Scan

Fill & Sign

Acrobat Reader

Un conjunto de 26 aplicaciones que, además, se completa con 100 gigabytes de almacenamiento en la nube de Adobe, acceso a sus bancos de recursos, tutoriales y más. Sin duda, para procesionales del sector creativo que necesitan estas herramientas para su trabajo, este parece un momento perfecto para contratarlo. Siempre y cuando puedan hacerlo, eso sí, porque esta oferta se dirige exclusivamente a nuevos suscriptores, no a los ya existentes.

Hay un punto importante, eso sí, ya mencioné al hablar de la oferta para la suscripción con pago mensual, esta debe prolongarse durante un año. De lo contrario, y ya hemos visto casos en este sentido con promociones anteriores de Adobe, la compañía se reserva el derecho de facturar las cuotas restantes de la suscripción aunque el usuario ya no quiera seguir empleando el servicio. Por lo tanto, ten esto en cuenta antes de acceder a la oferta, y hazlo solo si tienes la seguridad de que no tendrás problemas para pagarla durante los doce meses. O, si puedes y para despreocuparte, opta por el pago único anual, así seguro que no tendrás problemas.

Ten en cuenta también, eso sí, que estos precios solo se aplicarán durante el primer año. La renovación se practicará automáticamente y los precios serán los que he indicado antes sin la promoción. Eso sí, obviamente sí que puedes cancelar la renovación antes de que se produzca.