Eh tú, sí tú, seguro que tienes algún familiar, amigo o ser querido en general que sea un gamer y, quizá todavía no seas plenamente consciente de ello, pero estamos a 11 de diciembre, es decir, que ya quedan menos de dos semanas para el sábado 24, día de Nochebuena. Sí, eso, el día que nos reuniremos alrededor de la mesa con una copiosa cena, algunos con los bolsillos llenos de Alka-Seltzer y digestivos varios, para celebrar la culminación del adviento, el corazón mismo de la Navidad y que ya solo falta una semana para un nuevo especial de Cachitos Nochevieja.

¿Y qué llega puntualmente, todos los años, con la Nochebuena? Efectivamente, Papa Noel con el trineo, los siete renos y el saco lleno de regalos, una tradición anglosajona que, desde hace décadas, ha calado en nuestra sociedad, en un interesante mestizaje que, como consecuencia, hace que muchas familias hagan sus regalos al principio de las vacacione de Navidad, en vez de al final, el día de Reyes (algo que, si lo pensamos fríamente, tiene bastante sentido, pues nos permite disfrutar de los mismos durante los días de fiesta que están por venir).

Así, si eres de los que regalan en Nochebuena y, por lo que sea, todavía no has hecho tus compras, supongo que eres consciente de que el plazo se va agotando, más todavía si tenemos en cuenta que en los últimos días de la cuenta atrás los plazos de entrega pueden alargarse, los precios pueden subir, los stocks pueden acabarse… ¿realmente te la quieres jugar, un año más, dejando las compras para el último momento? Yo creo que no y, aunque sea de manera subsonsciente, tú sabes que tampoco.

En MuyComputer, ya lo sabes desde hace tiempo, revisamos constantemente los precios y ofertas de los principales minoristas, para informarte de las mejores ofertas que puedes encontrar en cada momento. Lo hacemos todos los viernes en nuestro ya clásico Red Friday, con todo tipo de ocqasiones especiales (Black Friday, Navidad, etcétera) y también, de forma permanente, cuando encontramos una oferta que pensamos que te puede interesar.

Tal es el caso, tanto si eres gamer como si lo es alguien de tu entorno a quien quieras hacer un buen regalo esta Nochebuena, de este completo kit Tempest Apocalypse Pro, un completo pack compuesto por teclado mecánico RGB, ratón, auriculares y una alfombrilla tamaño XXL para no poner límites a tu movilidad a la hora de jugar.

El teclado es el tipo TKL 60%, es decir, que no cuenta con teclado numérico pero sí con teclas de función, es decir, una opción completa pero compacta, que deja más espacio en la mesa para la movilidad del ratón. Equipa switches red de tipo Huano y teclas de doble inyección y, como no podía ser de otra manera, cuenta con iluminación RGB. El ratón, que también cuenta con iluminación de este tipo, cuenta con seis botones, su resolución se puede ajustar entre los 1.000 y los 4.000 puntos por pulgada e integra un cable de 1,8 metros. Por su parte, los auriculares integran altavoces de 50 milímetros, tienen micrófono integrado, también cuentan con iluminación RGB y, gracias a su conector minijack, son compatibles con la inmensa mayoría de dispositivos. Y la alfombrilla, con un tamaño de 300 x 800 milímetros, te proporciona una superficie amplia y fiable tanto para el teclado como, sobre todo, para facilitar la máximo el deslizamiento del ratón.

El precio normal de este completo kit para gamers es de 79,98 euros pero, por las ofertas de Navidad de PcComponentes, ahora lo puedes encontrar con un sustancial descuento del 31%, por lo que podrás hacerte con él, ya sea para ti o para regalar, por tan solo 54,98 euros.

NOTA: este articulo contiene enlace(s) de compra con código de afiliado de MuyComputer y/o sus socios comerciales por los que MuyComputer puede recibir una retribución. Por eso consideramos importante aclarar que la selección de los mismos para su publicación responde siempre, y de manera exclusiva, a criterio editorial, no a intereses comerciales.