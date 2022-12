La futura llegada de la expansión Horizon Forbidden West: Burning Shores para PlayStation 5 fue uno de los anuncios más destacables de The Game Awards 2022, un evento del que también te hemos contado sus nominados y ganadores, así como las principales adaptaciones de los títulos protagonistas del evento. Esta entrega de premios ha sabido convertirse, con el paso de los años, en un evento de referencia dentro del sector, con un alcance que no deja de crecer edición tras edición. Y eso que hablamos de unos premios bastante jóvenes, pues empezaron a entregarse hace solo ocho años, en 2014 (si bien es cierto que recogieron el testigo de los Spike VGA/VGX).

Lanzado al mercado el 18 de febrero de este 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5, Horizon Forbidden West retoma el mundo creado para Horizon Zero Dawn y nos vuelve a poner al control de Elay, la joven guerrera y cazadora de la tribu Nora que, como indica el título, en esta ocasión se dirigirá a las tierras del oeste, en un nuevo espectáculo visual en el que lo que otrora fueran núcleos urbanos, han cedido a las fuerzas de la naturaleza en un mundo postapocalíptico.

El primer tráiler de Burning Shores, nos llevará (o hará que llevemos a Elay, para ser más exactos) a las ruinas de Los Ángeles, convertida ahora en un archipiélago volcanico que todavía conserva algunos elementos icónicos, como el cartel de Hollywood situado sobre el monte Lee que podemos ver en este avance. Pero eso no es lo único que nos revela el tráiler. Si lo vemos hasta el final, junto a la fecha de lanzamiento del mismo, el 19 de abril de 2023, veremos que se muestra el logotipo de PlayStation 5. Solo el logotipo de PlayStation 5.

Aunque no es descartable, no parece probable que se trate de una omisión accidental, no, en realidad es la confirmación de algo esperado y temido, y es que esta expansión solo llegará a PlayStation 5, dejando atrás a su predecesora, la aún muy presente PlayStation 4. Algo que, claro, no ha hecho ninguna gracia a los usuarios de la consola de Sony, especialmente a quellos que han comprado y jugado a Forbidden West, y que ahora ven que no podrán disfrutar en su consola de esta actualización.

Y el enfado es comprensible, puesto que hablamos de un juego especialmente bien valorado por sus usuarios, que ha cosechado críticas muy, muy positivas, y de una expansión que promete ser de gran tamaño y, por lo tanto, proporcionar muchas más horas de juego. Y es, además, una decisión difícil de explicar, toda vez que el juego base sí que está disponible para PS4. ¿Por qué el juego base sí, pero la ampliación del mismo no? Evidentemente sería muy distinto si Horizon Forbidden Wes solo hubiera salido para PlayStation 5, dejando atrás a la generación anterior.

Sin embargo, y esto es algo que hemos comentado muchas veces desde aquí, mantener la compatibilidad con generaciones anteriores es, desgraciadamente, una rémora que lastra el aprovechamiento de todo lo que puede ofrecer la generación más reciente. El gran ejemplo de ello lo vimos con el lanzamiento de Cyberpunk 2077, pero hay más casos que, aunque no tan acusados, sí que nos muestran que mantener la compatibilidad con PS4 (o con Xbox One, esto es similar en todas las plataformas) supone una penalización para quienes han hecho la inversión necesaria para adquirir una PlayStation 5 o una Xbox Series X|S.

No debe ser una decisión sencilla, para una desarrolladora, el decidir dejar atrás una generación anterior de consola. Solo ya por la pérdida de ventas potenciales que esto supone, seguramente sea lo contrario de lo que piden o incluso exigen los accionistas. Sin embargo, la industria de los juegos es, y esto tambièn lo hemos contado en más de una ocasión, parte responsable de la evolución técnica de las plataformas que les dan soporte.

Que Horizon Forbidden West: Burning Shores solo vaya a llega a PlayStation 5 es una mala noticia para los usuarios de PlayStation 4 que esperaban esta actualización, y de verdad que lo siento por ellos, honestamente. Sin embargo, entiendo que el estudio ha apostado por elevar el nivel técnico del juego para que la experiencia del mismo sea aún mejor, y es algo que estoy muy seguro de que los usuarios de PlayStation 5 agradecerán de verdad. ¿Qué opinas tú?