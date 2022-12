El día 24 se acerca rápidamente, y es posible que a estas alturas todavía no hayas comprado los regalos de Navidad. ¡No te preocupes! Tenemos, de la mano de supercdk.com, una solución que cumple con la norma de las tres B: bueno, bonito y barato. Y es que, en vez de los calcetines, el frasco de colonia o la corbata de costumbre, ¿no has pensado en regalar software original? Piensa que con esto regalas tranquilidad, fiabilidad y seguridad… ¡y todo esto desde tan solo 12,5 euros!

Con las licencias de supercdk.com tienes todas las garantías. Son 100% legales, las puedes activar cuando desees y son válidas para toda la vida. Son tan económicas porque son del tipo OEM, y porque esta tienda ajusta mucho sus márgenes y, además, nos ofrece un descuento especial, del 30%, para todos nuestros lectores. Ya sea para ti, para regalar o ambas cosas, no lo dudes, aprovecha este ofertón y termina el año con la seguridad que te proporciona el software original, y en este caso por el mejor precio posible. Estas son las ofertas:

¿Cómo utilizar el cupón de descuento?

El proceso es de lo más sencillo, pero no debes olvidar hacerlo para conseguir tu licencia original al mejor precio posible. Para empezar haz click en la licencia que quieres comprar, por ejemplo una de Windows 10 Pro por tan solo 14,1 euros. No te extrañes al ver un precio superior en la página que se abrirá.

Haz click entonces en el botón «Comprar» y, en la página que se abrirá, localiza el apartado «Código de promoción» y escribe el código de descuento en el recuadro que se muestra a su derecha. Recuerda, el código de descuento es «MUY» (sin las comillas). Una vez que lo hayas escrito, haz click en el botón «Solicitar» y, de manera inmediata, verás como su precio se modifica para ajustarse al que te hemos indicado aquí.

Ahora sí, con todo listo, ya puedes concluir la compra y, de manera prácticamente inmediata, recibirás la clave de Windows 10, 100% legal, que acabas de comprar.

¿Cómo activar Windows 10?

¡Enhorabuena! Ya tienes tu licencia de Windows 10, legal y para toda la vida, así que seguro que estás deseando emplearla en tu PC (o explicarle cómo utilizarla a quien se la hayas regalado). No te preocupes, si comprarla ha sido sencillo, ponerla en uso lo es incluso más. Tan solo necesitas tener a mano la clave que has recibido y, eso sí, llevar a cabo un procedimiento u otro, en función de si vas a emplearlo en una instalación de Windows todavía no efectuada, o en una que ya está operativa.

En el primer caso, para una instalación nueva, inicia el proceso de instalación siguiendo las indicaciones que te irá dando el asistente. Cuando llegues al apartado

escribe en el mismo la clave de la licencia que has comprado. Sigue entonces con el proceso de instalación y, como podrás comprobar al finalizar el mismo, tu copia de Windows 10 ya estará activada.

Por su parte, si lo que quieres es activar una instalación de Windows que ya está operativa, ve entonces al recuadro de búsqueda de la barra de tareas y escribe en el mismo «Activar Windows». De la lista de resultados que se mostrará, haz click en “Ver si Windows está activado», esto te llevará a una nueva ventana en la que podrás confirmar que esa instalación todavía no está activa. Busca entonces el enlace «Cambiar la clave de producto» y, en el recuadro que se abrirá, escribe ahora la clave de Windows 10 que acabas de comprar:

Hecho esto haz click en siguiente, sigue entonces los pasos que te irá indicando el asistente y, cuando termine, tu instalación de Windows 10 ya estará activada y 100% operativa.

Mediamz is talent management & Influencer Marketing!

https://en.mediamz.com/