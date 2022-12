Twitter eliminará los verificados «antiguos» en unos meses

Desde que hace ya unas semanas, Elon Musk anunciara que la vía para obtener el verificado de Twitter pasaría exclusivamente por el pago de la suscripción a Twitter Blue, una duda ha estado flotando en el ambiente: ¿qué ocurrirá con todas las cuentas que ya lo tienen, pero que llegado el momento decidan no pasar por caja? Y es que el criterio ha cambiado por completo, pero las cuentas que lo obtuvieron anteriormente lo hicieron siguiendo las condiciones determinadas en aquel momento por la red social.

Ahora, con el relanzamiento de Twitter Blue, que se produjo ayer lunes, la red social ha decidido actualizar la información sobre el verificado que se muestra en todas las cuentas que lo obtuvieron con anterioridad a la llegada de Musk a la dirección de Twitter. Ahora, si haces click en el mismo, en el perfil de la cuenta que quieres revisar, se muestra el texto «Esta cuenta verificada es antigua. Puede ser relevante o no» junto con un enlace que lleva a una página con más información al respecto. En dicha página, se explicitan las condiciones para obtener y/o mantener el codiciado verificado.

Como decía antes, y se explicita en dicha página, «Solo las cuentas suscritas activamente a Twitter Blue son elegibles para recibir la marca de verificación azul«, ya sean verificados obtenidos recientemente, con la suscripción a Twitter Blue y el proceso de verificación que la red social ha puesto en marcha, o mediante el método anterior, con el que se valoraba que las cuentas fueran activas, notables y auténticas. Es más, podemos entender que los planes de la nueva dirección pasan por hacer que, en un futuro próximo, el verificado sea idéntico en todas las cuentas.

In a few months, we will remove all legacy blue checks. The way in which they were given out was corrupt and nonsensical.

— Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022