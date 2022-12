Apple prepara las tiendas de terceros en iOS

Apple siempre se ha jactado de que iOS sea un jardín vallado. Por estabilidad, por seguridad, por brindar una experiencia uniforme y coherente… son muchas las razones que hemos podido escuchar, a lo largo de los años, con las que los de Cupertino han justificado el férreo control que ejercen sobre sus dispositivos portátiles y los sistemas operativos que los gobiernan. Y se puede estar a favor, en contra, o entender que tiene cosas buenas y cosas malas, pero lo que es indudable es que Apple ha peleado ese punto desde el primer día y hasta ahora de maner feroz.

Parece, sin embargo, que se avecinan vientos de cambio. Los reguladores de muchas regiones ven ese ecosistema cerrado como una medida potencialmente monopolística y, en consecuencia, trabajan en el establecimiento de nuevos marcos legales que fuercen a Apple a ceder en este sentido, permitiendo tanto las plataformas de pago alternativas a la propia, como a la presencia de tiendas de apps de terceros dentro de iOS y sus derivados, un punto en el que Google ya le lleva bastante ventaja, puesto que Android siempre ha permitido tiendas de terceros y ya lleva un tiempo realizando pruebas con la integración de los sistemas de pago de terceros.

De puertas hacia fuera, Apple sigue intentando hacer valer sus argumentos para que iOS conserve las virtudes que, según la tecnológica, tiene gracias a esas férreas limitaciones. Y eso es totalmente comprensible, claro, al final la compañía está velando, al tiempo, por un modelo que efectivamente resulta más seguro para el usuario y su privacidad, y también por sus propios intereses económicos, pues hacer que todas las operaciones de compra de apps y de activos digitales y servicios dentro de las mismas, supone un buen pellizco en sus ingresos.

New story: Apple is preparing to allow alternative app stores and side-loading on iOS — along with a slew of other changes to make the iPhone more open — in response to new European Union requirements arriving in 2024. https://t.co/hZpXrKdHGj

— Mark Gurman (@markgurman) December 13, 2022