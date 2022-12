Esta Navidad consigue una impresora HP con seis meses de HP Instant Ink y ahorra hasta 149 euros

Si quieres disfrutar de las ventajas que ofrece el servicio HP Instant Ink pero no puedes hacerlo porque no tienes una impresora compatible no te preocupes, ahora lo tienes más fácil que nunca gracias a la promoción que ha abierto HP, ya que podrás comprar una nueva impresora y disfrutarás de seis meses de suscripción sin coste a dicho servicio.

Comprar una impresora representa una inversión considerable. Dependiendo del modelo que quieras elegir tendrás que gastar una cantidad determinada de dinero, pero gracias a la promoción que ha abierto HP podrás amortizar el gasto sin tener que hacer ningún esfuerzo, y en muy poco tiempo. Suena bien, ¿verdad? Y tampoco tendrás que aceptar ningún tipo de compromiso.

Al comprar una impresora HP adscrita a la promoción podrás disfrutar de seis meses de suscripción sin coste a HP Instant Ink. Para poder beneficiarte de esta oferta deberás elegir un modelo que esté incluido en la promoción, y tendrás que activar tu suscripción en los siete días inmediatamente posteriores a la compra de la impresora. Es muy importante que respetes ese plazo, ya que de lo contrario la oferta caducará y no podrás activarla.

Seis meses de tinta gratis con HP Instant Ink: un excelente regalo navideño

Con esta promoción podrás celebrar la Navidad a lo grande, y disfrutarás de tu nueva impresora sin tener que preocuparte por la tinta. Cuando actives tus seis meses de suscripción a HP Instant Ink sin coste podrás elegir entre cualquiera de los cinco planes disponibles:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Esto quiere decir que si eliges, por ejemplo, el plan de impresión de 700 páginas al mes podrás imprimir un total de 4.200 páginas durante esos seis meses de suscripción gratuita. HP Instant Ink te entregará a domicilio, de forma automatizada y sin gastos de envío toda la tinta que necesites para imprimirlas, tú no tendrás que preocuparte por nada, y siempre tendrás tinta original para imprimir todas tus páginas.

Siguiendo con el ejemplo anterior, durante esos seis meses de suscripción gratis al servicio HP Instant Ink habrás ahorrado un total de 149,94 euros, una buena cantidad de dinero que podrás destinar a otras cosas más importantes.

¿Qué ocurrirá cuando finalicen los seis meses de suscripción?

Lo que tú quieras. Podrás mantener tu suscripción sin cambios, pero también tendrás la opción de cambiarte de plan a uno inferior o a uno superior. Como no adquieres ningún tipo de compromiso eres tú el que tendrá siempre el control total sobre su suscripción a HP Instant Ink, y si quieres darte de baja una vez finalizada la promoción de los seis meses tampoco habrá ningún problema.

Cuando pruebes el servicio HP Instant Ink y descubras todas las ventajas que ofrece y el ahorro que conseguirás mes a mes no querrás volver a comprar cartuchos de tinta, y mientras que estés suscrito estarás ayudando a cuidar del planeta de forma indirecta, ya que los cartuchos de tinta original HP que recibirás están fabricados con una parte de materiales reciclados y son de alta capacidad, lo que reduce el consumo de recursos, y de forma directa, gracias al programa de reciclaje incluido en tu cuota que te permitirá reciclar, sin coste, todos los cartuchos que gastes.

¿Por qué debería seguir suscrito a HP Instant Ink cuando finalice la promoción?

Porque podrás reducir tu gasto en tinta hasta en un 70%.

Podrás imprimir en color y con calidad alta a precio de blanco y negro.

Te permite cubrir tus necesidades de impresión desde solo 0,99 euros al mes.

Tu cuota incluye servicio automatizado y envío a domicilio sin coste. No tendrás que volver a preocuparte por la tinta.

Tranquilidad total, siempre tendrás tinta original HP para imprimir tus páginas.

Podrás aportar tu granito al cuidado del medio ambiente sin esfuerzo.

No tendrás que aceptar ningún tipo de compromiso para disfrutar de todas sus ventajas.

