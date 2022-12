Una de las cosas buenas que tiene ahorrar es que podemos acumular una cantidad considerable de dinero que, posteriormente, podremos gastar en cosas que necesitemos. Ahora que se acerca Navidad es, sin duda, un buen momento para empezar a ahorrar, y con el servicio HP Instant Ink lo tienes muy fácil.

Con HP Instant Ink podrás reducir hasta en un 70% el gasto en tinta, podrás imprimir en color a precio de blanco y negro y recibirás toda la tinta que necesites a domicilio y sin gastos de envío. Suena bien, ¿verdad? Pues sigue leyendo que te vamos a contar todo lo que debes saber de este servicio.

¿Cómo me ayuda a ahorrar HP Instant Ink?

Con HP Instant Ink no solo puedes ahorrar dinero, también ahorrarás tiempo y esfuerzo. Este servicio no tiene en cuenta la tinta que gastas, solo las páginas que imprimes. Esto es muy importante, porque implica que:

Si un mes gastas más tinta no pagarás más dinero.

Solo importan las páginas que imprimas, no la tinta que gastes.

No importa si imprimes en color o en blanco y negro, tu cuota mensual se mantendrá sin cambios.

Gracias al modelo de facturación de HP Instant Ink, basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida, podrás imprimir con total libertad sin que el consumo de tinta sea un problema. Esto representa una ventaja enorme, ya que te permitirá despreocuparte por completo de la tinta y podrás imprimir tus fotografías y dibujos favoritos a todo color, y con calidad máxima, sin que se disparen tus costes de impresión.

La cantidad de dinero que podrás ahorrar cada mes dependerá de lo que imprimas, y del precio de los cartuchos de tinta que utilice tu impresora, pero incluso para aquellos que imprimen poco el ahorro a final de mes será muy grande. Piensa que un pack de cartuchos básico para imprimir a color y en blanco y negro suele costar como mínimo unos 40 euros, y que con HP Instant Ink puedes imprimir desde solo 0,99 euros al mes.

Pero esto no es todo, con HP Instant Ink también tendrás más tiempo libre para compartirlo con tus seres queridos. No tendrás que volver a preocuparte de salir a comprar tinta, y tampoco tendrás que perder el tiempo buscando y comparando cartuchos. Podrás invertir ese tiempo en pasar un rato divertido con tus hijos o con tus amigos. Al final el tiempo es oro, y con HP Instant Ink podrás aprovecharlo al máximo.

Imprimir nunca fue tan barato ni tan cómodo. HP Instant Ink funciona de manera automatizada y a domicilio, lo que significa que la impresora controlará automáticamente los niveles de tinta y pedirá nuevos cartuchos de tinta cuando sea necesario. Esos cartuchos nos llegarán a domicilio y sin gastos de envío, tú solo tendrás que preocuparte de recogerlos.

Quiero probar HP Instant Ink, ¿qué tengo que hacer?

Es muy fácil, solo tienes que darte de alta y listo. El proceso de alta es muy sencillo y no te llevará más de unos minutos, aunque ten en cuenta que necesitarás contar con una impresora compatible, un método de pago válido y una dirección de correo electrónico.

Durante el proceso de alta podrás elegir entre cinco planes de impresión diferentes. Cada uno incluso una cantidad concreta de páginas que podrás imprimir al mes por una cuota fija:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

No te preocupes si elijes un plan de impresión y luego te das cuenta de que este no se ajusta del todo a tus necesidades de impresión. Con HP Instant Ink no tienes que aceptar ningún tipo de compromiso, lo que quiere decir que podrás cambiarte de plan en cualquier momento, tanto hacia arriba como hacia abajo, y que lo tendrás muy fácil para adaptar tu suscripción en tiempo real.

También podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento, y reactivarla cuando vuelvas a necesitarla. Tu impresora seguirá funcionando con total normalidad.

Contenido ofrecido por HP.