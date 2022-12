Cómo ahorrar en tinta esta Navidad: el servicio HP Instant Ink es todo lo que necesitas

Todos queremos ahorrar, y reducir el gasto en tinta es, sin duda, una de las maneras más efectivas de cumplir ese objetivo. Para muchos usuarios imprimir menos es la mejor manera de reducir el gasto en tinta, pero lo cierto es que esto no es más que una autolimitación que en realidad nos impedirá disfrutar de nuestra impresora. ¿Existe entonces una manera mejor de ahorrar al imprimir? Pues sí, y se llama HP Instant Ink.

¿No conoces HP Instant Ink? Pues tranquilo, que te vamos a contar todo lo que debes saber. Es un servicio de reposición de tinta que trabaja de forma automatizada y a domicilio, y que te permitirá tener siempre tinta original para imprimir todo lo que necesites. Interesante, ¿verdad? Pero seguro que te estás preguntando cómo puede ayudarte a ahorrar y por qué deberías suscribirte. No te preocupes, no te vamos a dejar con la duda.

HP Instant Ink te ayuda a ahorrar dinero en tinta

Con el servicio HP Instant Ink puedes reducir el gasto en tinta hasta en un 70%. Esto es posible porque:

Cuando te das de alta ya no importa la tinta que gastas, solo las páginas que imprimes.

Podrás imprimir en modo calidad a coste de modo borrador.

También podrás imprimir en color a precio de blanco y negro.

La tinta ya no volverá a ser un problema, y gracias al servicio HP Instant Ink imprimir una fotografía a todo color y en alta calidad te costará lo mismo que imprimir un documento de texto en blanco y negro. Imprimir nunca fue tan barato.

Es un servicio económico y al alcance de cualquier bolsillo

Un buen servicio no tiene por qué ser caro, y HP Instant Ink es un claro ejemplo de ello. Es probable que con los gastos de Navidad tengas un presupuesto muy limitado, y que no puedas permitirte gastar mucho dinero al mes en impresión. Si te encuentras en esta situación no te preocupes, porque puedes disfrutar de todas las ventajas que ofrece este servicio desde solo 0,99 euros al mes. Sí, puedes cubrir tus necesidades de impresión mensuales por menos de lo que te costaría un café, y sin tener que asumir ningún tipo de compromiso.

Mientras estés suscrito al servicio HP Instant Ink serás totalmente libre, podrás cambiarte de plan cuando quieras y tantas veces como quieras, y podrás darte de baja en cualquier momento. Si tus necesidades cambian al alza o a la baja podrás moverte a cualquiera de los cinco planes disponibles:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Servicio a domicilio sin gastos de envío y reciclaje incluido

El ahorro es una de las ventajas más importantes que ofrece HP Instant Ink, pero como ya te hemos contado no es la única. Desde el momento en el que dé comienzo tu suscripción la impresora monitorizará los niveles de los cartuchos de tinta, y cuando detecte que están bajos hará un nuevo pedido que recibirás a domicilio y sin gastos de envío antes de que se agoten los que estás utilizando. Imprimir nunca fue tan cómodo.

Además de la tinta y el envío, el servicio HP Instant Ink incluye un programa de reciclaje que te permitirá reciclar sin coste todos los cartuchos que gastes. De esta manera aportarás tu granito al cuidado del medio ambiente, y sin esfuerzo.

Si todavía te preguntas por qué deberías suscribirte a HP Instant Ink la respuesta es muy sencilla, porque es la manera más cómoda, barata, sostenible e inteligente de imprimir.

Contenido ofrecido por HP.