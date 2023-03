Gestiona tu sistema de seguridad de casa a distancia

¿Quién no quiere sentirse seguro en casa? Guardar las suficientes medidas de seguridad para mantener a salvo nuestro hogar resulta fundamental por cuestiones más que obvias. Por no mencionar otra cuestión vital: evitar a toda costa vivir en un estado constante de estrés y miedo. Y es que la tranquilidad es un plus que no tiene precio. Tan solo os vamos a dar un dato: los robos con fuerza en casas aumentaron cerca de un 30% en el primer trimestre de 2022. Por todo lo anterior, y más allá de cualquier tipo de sermón, vamos a aprovechar para explicaros un poco en qué consisten los sistemas de alarma gestionados de forma remota.

¿Qué es un sistema de seguridad?

Todos hemos oído en alguna ocasión eso de «me robaron a pesar de tener alarma sonora», ¿verdad? Y es que no solo basta con tener una cámara con sirena en casa para evitar daños mayores; por fortuna, los avances tecnológicos nos permiten dar un paso más allá si contamos con un sistema de seguridad. Y es que, si resulta importante instalar alarmas, sensores, cámaras, sirenas o detectores de incendios, no lo es menos disponer de un medio que gestione todo de forma eficiente, rápida e inteligente.

Siempre conectados

Los sistemas de seguridad más avanzados se encuentran conectados las 24 horas, los 365 días del año, a una Central Receptora de Alarmas que se encarga de actuar ante cualquier problema en cuestión de segundos. Permite, por otro lado, contactar con ellos para comunicar cualquier incidencia a través de equipos portátiles de audio bidireccional, que podemos llevar con nosotros en todo momento. Y esto es algo que minimiza el tiempo de respuesta a la mínima expresión.

Seguridad que se gestiona desde el móvil

Por si fuera poco, las nuevas tecnologías también han facilitado que dichos sistemas puedan ser gestionados desde una app, por lo que debemos tener en consideración incluir este tipo de funcionalidades como algo absolutamente prioritario. Y es que hablamos de una aplicación móvil que unifica la gestión, al permitirnos desde consultar las cámaras y los registros de grabación hasta conectar la alarma, comprobar cualquier incidencia o incluso apagar o encender las luces para que parezca que estamos en casa.

Cuidado con lo que contratas

La proliferación de multitud de sistemas de seguridad ha desembocado en un amplio surtido de ofertas a disposición del consumidor. Algo que también arrastra un aspecto negativo. Y es que no son pocas las ocasiones en las que uno puede verse abrumado ante semejante panorama, el mercado nos ofrece productos realmente atractivos económicamente hablando. ¿Nuestra recomendación? Acudir a profesionales de contrastada credibilidad y con la suficiente experiencia en el sector como para garantizarnos un servicio adecuado. Amén de pedir un presupuesto gratuito que incluya no solo los precios de alarmas, sino también los elementos y servicios incluidos con el sistema de seguridad.

La tranquilidad no tiene precio

Vivimos en una sociedad en continuo cambio y evolución. Y como habéis podido comprobar esto no siempre es negativo. No en vano, las nuevas tecnologías y los avances en seguridad han logrado dar forma a sistemas que se erigen como verdaderos adalides de nuestro hogar. Si a ello sumamos que la tranquilidad de nuestra familia no tiene precio, la conclusión es clara, ¿verdad?