HP Instant Ink llega a Amazon con packs de suscripción: imprime de forma inteligente y sin esperas

El servicio HP Instant Ink ha llegado a Amazon en un formato muy interesante, packs de suscripción muy económicos que nos permitirán disfrutar de todas sus ventajas al instante, sin esperas. Esto representa un valor importante, porque:

Recibiremos el pack de cartuchos inteligentes al día siguiente de hacer nuestro pedido.

de hacer nuestro pedido. Podremos darnos de alta en el momento de recibirlos , y empezar a disfrutar al instante de todas las ventajas que ofrece HP Instant Ink.

, y empezar a disfrutar al instante de todas las ventajas que ofrece HP Instant Ink. Dispondremos de un crédito de 10 euros que deberemos utilizar al registrarnos utilizando un el código que habremos recibido.

que deberemos utilizar al registrarnos utilizando un el código que habremos recibido. Podremos elegir el plan de HP Instant Ink que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Una vez que se agote el crédito de 10 euros que tenemos incluido el servicio seguirá funcionando sin problema, ya que aplicará el cobro de cada cuota mensual al método de pago que hayamos vinculado. Es importante que tengáis en cuenta que HP Instant Ink no implica ningún tipo de compromiso. Puedes cambiarte de plan cuando quieras, y tantas veces como quieras. También podrás darte de alta cuando lo desees, y volver a darte de alta cuando quieras.

¿Qué incluye el pack de suscripción?

Este pack incluye los cartuchos de tinta original HP vinculados al servicio, un código de 10 euros de crédito para cajear y utilizar en el plan de impresión mensual que queramos, un folleto de bienvenida con las instrucciones necesarias para empezar a utilizar el servicio y un sobre para reciclar sin coste los cartuchos cuando los gastemos.

Los cartuchos solo funcionan cuando nos hemos dado de alta en el servicio HP Instant Ink. El proceso es muy sencillo, pero si tienes dudas echa un vistazo a este enlace donde te explicamos todo lo que tienes que hacer para darte de alta. Una vez que nos hayamos dado de alta podemos instalar los cartuchos y empezar a disfrutar de todas las ventajas de este servicio.

¿Qué ventajas ofrece HP Instant Ink y qué planes hay disponibles?

Con HP Instant Ink podrás despreocuparte por completo de la tinta, porque tu impresora y HP se ocuparán de todo. Desde el momento en el que completes tu suscripción la impresora controlará por ti los niveles de tinta, y pedirá nuevos cartuchos cuando detecte que los que utilizas están próximos a agotarse. En ese momento realizará un pedido de nuevos cartuchos que recibirás a domicilio y sin gastos de envío, antes de que se agoten los cartuchos que estás utilizando.

No volverás a quedarte sin tinta, y tampoco tendrás que salir a comprar nuevos cartuchos ni pagarás gastos de envío, pero esto no es todo, gracias a HP Instant Ink podrás imprimir en color a precio de blanco y negro y tu cuota no subirá si consumes más tinta, siempre pagarás lo mismo porque no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas. Podrás ahorrar hasta un 70% en tinta y disfrutarás de un servicio automatizado y a domicilio que, además, es sostenible, porque incluye un programa de reciclaje gratuito que te permitirá reciclar todos los cartuchos que gastes sin esfuerzo.

Actualmente hay disponibles un total de cinco planes diferentes que incluyen una cantidad de páginas determinada, y que puedes ampliar en packs de páginas adicionales por solo un euro al mes:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Si eliges, por ejemplo, el plan de 10 páginas al mes con ese crédito de 10 euros que incluye tu pack de HP Instant Ink podrás imprimir durante diez meses, y siempre disfrutarás de la calidad de impresión y de la fiabilidad que ofrece la tinta original HP. Y recuerda que si tus necesidades de impresión cambian podrás moverte a otro plan en cualquier momento, de forma online y sin tener que dar explicaciones.

Contenido ofrecido por HP.