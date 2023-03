Cómo hacer que Steam reconozca tus juegos instalados

Steam es la plataforma más popular de distribución de juegos en formato digital, tanto que se su números de datos se mueven en exabytes, aunque siendo sinceros la verdad es que desde hace años es mucho más que una simple tienda, es un punto de encuentro para los amantes del gaming en PC donde podemos socializar, compartir experiencias y disfrutar de servicios adicionales como retransmisiones y descarga de contenidos extra.

Recuerdo perfectamente la primera vez que descargué y que empecé a utilizar Steam, fue para poder jugar a la copia de Half-Life 2 que acababa de comprar. Esto fue a finales de 2004, así que puedo decir que llevo utilizando Steam unos 19 años, y que he vivido en primera persona la evolución de esta plataforma.

En líneas generales mi experiencia ha sido positiva, nunca he tenido ningún problema grave, aunque cuando empecé a utilizar varias unidades de almacenamiento me encontré en más de una ocasión con que Steam no identificaba los juegos instalados tras reinstalar el sistema operativo. No es algo grave, pero si no sabes qué hacer es probable que acabes pensando que tienes que eliminar y reinstalar los juegos.

Hacer eso no solo supone una importante pérdida de tiempo, sino que además representa una gran cantidad de ciclos de escritura y esto reducirá de forma innecesaria la vida útil de tus unidades SSD. Por suerte, puedes evitarlo de una manera muy sencilla, y te lo voy a explicar al detalle en este artículo.

¿Por qué Steam no reconoce los juegos instalados?

Esto sucede, normalmente, por tres razones que son bastante fáciles de entender:

Si has movido el directorio donde están instalados los juegos. Así por ejemplo, si lo mueves de la unidad C:\ a la unidad D:\. También si has eliminado una parte del contenido del juego instalado. Al faltar esos archivos que has borrado el juego no funcionará. En caso de que hayas reinstalado el sistema operativo y tengas juegos instalados en otra unidad de almacenamiento que no se hayan visto afectados.

Las causas más habituales suelen ser mover los juegos de ubicación, pensando que de esta manera podremos liberar espacio de una unidad y ocuparlo en otra donde tenemos más capacidad de almacenamiento disponible, y también por reinstalaciones del sistema operativo.

Si has hecho cualquiera de estas dos cosas y has descubierto que Steam ya no reconoce los juegos instalados tranquilo, no tienes que volver a reinstalar los juegos, hay una manera de solucionarlo en segundos.

En caso de que hayas eliminado parte de los juegos tendrás que verificar la integridad de los archivos del juego y reparar la instalación. Para ello solo tienes que hacer clic derecho en el nombre del juego, ir a «Propiedades» y hacer clic en la opción de verificación, como ves en la imagen adjunta.

Pasos para que Steam reconozca tus juegos instalados

Si has movido los juegos a otra ubicación, o si has reinstalado Windows, entra en la aplicación de Steam. En la esquina superior izquierda haz clic en Steam y sigue la ruta «Parámetros > Descargas > Carpetas de la Biblioteca de Steam». Se abrirá la sección dedicada al administrador de almacenamiento, y aquí podremos localizar los directorios donde tenemos instalados nuestros juegos. Para ello solo tenemos que hacer clic en el icono «+» y buscar el directorio donde tenemos instalados los juegos.

Una vez hecho esto, los juegos instalados quedarán añadidos a la biblioteca de Steam sin más, y nos habremos ahorrado el tiempo y los ciclos de escritura que habrían sido necesarios para reinstalarlos. En caso de que esto no funcione, prueba a verificar la integridad de los archivos de cada juego, y si con esto tampoco consigues solucionar nada, cosa que la verdad sería bastante extraño, siento decirte que tendrás que reinstalar los juegos.