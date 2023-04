WhatsApp transcribirá las notas de voz a texto

La que termina hoy está siendo, sin duda, una de las semanas más destacables en lo referido a WhatsApp y la cantidad de titulares que ha protagonizado, y todos ellos por nuevas funciones, y todas ellas muy interesantes y esperadas. Tanto los usuarios de este servicio, que a día de hoy sigue siendo el más empleado del mundo, como Meta, tienen razones para estar bastante contentos, pues unas cuantas semanas como ésta y, sin duda, el servicio logrará ponerse a la par, al menos en lo referido a funciones, con sus principales competidores.

El pasado martes se confirmó el despliegue de una función que llevábamos años esperando, y que supimos que se empezó a probar en 2022. Me refiero, claro, a la posibilidad de emplear la misma cuenta en varios smartphones. De este modo se completa el soporte multidispositivo que ya debutó el año pasado, y que ya es algo común en otros servicios. Es posible, no obstante, que todavía no puedas emplear el llamado modo compañero, ya que WhatsApp indicó que el despliegue se completará a lo largo de las próximas semanas.

Por otra parte, hace solo un par de días supimos que WhatsApp también está empezando a probar en Android la transferencia del historial de conversaciones directamente a través de la red local, es decir, evitando la necesidad de que para mover archivos entre dos dispositivos que se encuentran a menos de un metro de distancia entre ellos, sea necesario subirlos desde el de origen hasta la nube de Google para, a continuación, descargarlos desde la misma al dispositivo de destino. Todavía no está claro cuándo llegará a la versión final, y si lo hará también a iOS, pero desde luego es un gran paso.

Ahora, para terminar la semana, nos encontramos con otra función en pruebas detectada por WABetainfo, y que hará que WhatsApp transcriba las notas de voz a texto. Una función que, en mi opinión, supera en utilidad a las dos que he mencionado anteriormente, y eso que ambas me parece que eran muy necesarias y que mejoran el servicio de manera sustancial.

Desde razones de accesibilidad hasta lo insufrible que puede llegar a resultar el tener que escuchar una nota de audio no deseada con una duración de varios minutos, la lista de razones por las que esta función me parece un gigantesco acierto es poco menos que interminable, y estoy bastante convencido de que no soy el único que piensa de este modo.

Como ocurre siempre con las betas de WhatsApp, no hay información sobre cuándo empezará a llegar a los usuarios, aunque teniendo en cuenta que hablamos de una función compleja y con un coste económico destacable (por la capacidad de cómputo necesaria para realizar la conversión) es probable que todavía tengamos que esperar un poco de tiempo para empezar a disfrutarla. Una espera que, en todo caso, merecerá la pena.