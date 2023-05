Twitter se ve obligada a desactivar la función de autocompletado

Hace algún tiempo pensé que raro era el mes en el que Twitter, Facebook o alguna otra red social no sufría algún fallo destacable. No hablo de cosas como una caída puntual del servicio o similares, algo que es comprensible dada la complejidad técnica del conjunto de la infraestructura sobre la que se apoya su servicio. No, me refiero a fallos que afectan a la experiencia de uso, a la privacidad y a la seguridad, en fin, esos que suelen dar de qué hablar, ya me entiendes.

El caso es que recuerdo haber reflexionado sobre ello y haber llegado a la conclusión de que quizá me estaba excediendo, que estaba siendo demasiado crítico y que las redes sociales no funcionan tan mal, en bases a sus fallos, como se podía colegir por mi reflexión… ay, ahora veo lo inocente y bienintencionado que fui en aquel momento. ¿Un fallo al mes? Más bien un fallo a la semana, al punto de que lo que ha resultado por convertirse en noticia es que durante una semana todas las redes sociales funcionen bien.

El ritmo de fallos ha crecido de manera sustancial desde que las principales redes sociales, Facebook y Twitter, han visto como sus empresas matrices han acometido procesos de despidos masivos, recortando entre otros los equipos de ingeniería, es decir, los responsables del código que hace funcionar estas redes. Hablamos de una gigantesca base de código que, por supuesto, necesita de un mantenimiento constante, y de la necesidad de que sus responsables (que son quienes mejor lo conocen) sepan cómo actuar, de inmediato, ante cualquier fallo.

