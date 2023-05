Los iPhone 15 «normales» compartirán cámara principal con los Pro

Desde que empezaron a llegar las primeras noticias sobre los futuros iPhone 15, empezó a quedar bastante claro que Apple pretende incrementar aún más la diferencia entre los modelos «básicos» (se hace raro emplear el término básico para referirse a un iPhone, pero ya me entiendes) y las versiones Pro y Pro Ultra (que en la actual generación es el Pro Max). Lo último que hemos sabido al respecto es que sus biseles podrían convertirse en los más pequeños del mercado, y estoy seguro de que se producirán más filtraciones en este sentido durante los últimos meses.

También es cierto que algunas de las novedades que se esperaban en los iPhone 15 Pro parece que finalmente no llegarán. En concreto me refiero al tan traído y llevado diseño sin botones, una osadía en lo referido a diseño de interfaces y experiencia de usuario. No obstante, recordemos que se produjeron temores similares cuando Apple eliminó el botón Home en el iPhone X, algo que parecía demasiado arriesgado, pero que con los años se ha convertido en un estándar no ya de Apple, sino del mercado de los smartphones en general. Como decía, no obstante, parece que problema en el diseño han obligado a aplazar este cambio a una futura generación.

Tiene sentido, lógicamente, marcar una clara diferencia entre los modelos normales y los Pro, si bien en esta diferenciación Apple también debe actuar con cierta mesura. Recordemos que todos los modelos de iPhone se encuadran claramente en la gama alta, por lo que Apple debe mejorar los Pro, sí, pero no a costa de minorar los iPhone y iPhone Plus, pues es algo que los usuarios de los mismos, muy probablemente, encajarían de muy mala manera… y con razón.

Así, y según podemos leer en MacRumors, los iPhone 15 y 15 Plus compartirán cámara principal con los 15 Pro y 15 Pro Ultra. Pero antes de detallar esto, es importante hacer una precisión, y es que no hablamos del conjunto de cámaras que componen la cámara principal, sino del sensor principal de ambas. Como sabes, los iPhone 14 y 14 Plus cuentan con una cámara compuesta por dos elementos, uno principal de principal de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de la misma resolución. Por su parte, los 14 Pro cuentan con un sistema de captura mucho más avanzado, del que el elemento principal es una cámara de 48 megapíxeles.

Pues bien, según el informe citado en dicha publicación, los iPhone 15 y 15 Plus darán el salto para montar una nueva versión de dicha cámara, que se integraría en su cámara principal y, al tiempo, es a nueva versión es la que también se empleará para actualizar los 15 Pro y 15 Pro Ultra, de modo que el principal elemento de captura de imagen de los cuatro modelos de la familia será el mismo, al menos en la próxima generación.

Ahora bien, ese mismo informe habla de algunos problemas de producción, por lo que todavía habrá que esperar para ver si esto se confirma y si esto incide en la fecha de presentación y lanzamiento, o si Apple decide dar marcha atrás y volver a montar un sensor de menor calidad en los 15 y 15 Max.