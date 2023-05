Facebook resuelve el problema de las «invitaciones indiscretas»

Seguramente lo recordarás, pues hace solo un par de días te contábamos el último (por el momento) fallo de Facebook, un problema que se tradujo en que las visitas a perfiles de otras personas se convertían, automáticamente, en peticiones de amistad. Como ya comenté en ese momento, una de las características más valoradas por muchos usuarios de esta red social es que no existía manera de saber si alguien había visitado tu perfil y, por lo tanto, nadie podía saber que tú habías visitado el suyo.

Es cierto que, si lo pensamos, esto tiene una cara positiva y otra negativa. La positiva, claro, es que protege la privacidad de los usuarios y sus movimientos por la red social. Claro, que eso también potencia el uso de Facebook, pues sus responsables son muy conscientes, desde el primer momento, de que si los pasos de los usuarios por perfiles ajenos fueran trazables, el uso de su red se reduciría de manera más que considerable, lo que se traduciría, a su vez, en que podrían servir mucho menos contenido monetizable. Dicho de otra manera, velan por la privacidad, sí, pero también por sus propios intereses.

La parte mala es que, claro, esto facilita mucho el stalking, aunque a la hora de valorar esto debemos tener en cuenta dos factores. El primero es que Facebook ofrece una serie de controles que permiten ajustar, de una manera bastante detallada, qué pueden y qué no pueden ver el resto de usuarios, dependiendo de si son desconocidos, contactos, si forman parte de algún grupo de confianza, etcétera. Y el segundo, aún más importante, es que no debemos olvidar que estamos hablando de una red social, es decir, un tipo de servicio en el que el alcance de la privacidad es, por decirlo de una manera amable, limitado.

El problema, no obstante, es que hasta ahora la privacidad en lo referido a las visitas a perfiles ajenos había funcionado bien, haciendo que los usuarios confiaran en ello. Ahora, según podemos leer en Engadget, Facebook ya lo ha solucionado y no se enviarán más solicitudes de amistad a los perfiles visitados, es decir, que afortunadamente el servicio ha vuelto a la normalidad. Adicionalmente, Meta se ha disculpado por los problemas ocasionados, como no podía ser de otra manera.

Ahora bien, la continua sucesión de problemas técnicos de la red social, sumado a las pobres perspectivas en ese sentido de cara a futuro si tenemos en cuenta que Meta ha acometido despidos masivos que todavía no han terminado, supone una razón más (y la lista ya es bastante larga) para tener todas las reservas del mundo a la hora de utilizar Facebook. Y, desde luego, esa premisa no es especialmente positiva para la que, otrora, fuera la gran red social.