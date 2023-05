Google prepara una función de dahscam para Android

Tanto Google con Android como Apple con iOS observan con atención el contenido de sus tiendas de aplicaciones, así como el interés que generan las mismas en los usuarios, algo que resulta lo más normal del mundo, y hay muchas razones para explicarlo. Ahora bien, cada cierto tiempo ambas tecnológicas nos han sorprendido al tomar alguna función que inicialmente solo se podía obtener mediante apps o complementos de terceros, para sumarla de manera nativa a sus sistemas operativos. Esto es positivo para los usuarios, claro, aunque también un fastidio para los desarrolladores cuyos ingresos dependían de dichas apps, y que debido a esto se ven obligados a mejorarlas lo suficiente como para que los usuarios sigan estando dispuestos a pagar por ellas.

Pues bien, parece que Google va a hacerlo de nuevo, y en este caso con una función que puede suponer un importante ahorro económico para los usuarios que puedan sacar partido de la misma. Según podemos leer en 9to5Google, Google está preparando una función de dashcam para Android, que permitirá utilizar un smartphone para capturar vídeo de manera constante cuando nos encontremos conduciendo,, una función especialmente práctica si sufrimos algún tipo de percance que necesitamos documentar de algún modo.

Basta un rápido vistazo a Google Play para comprobar que existe una muy extensa oferta de apps que sirven para dotar de dicha función a los smartphones con Android, algunas de las cuales cuentan con excelentes valoraciones por parte de sus usuarios. Sin embargo, si el alcance de esta función en la que Google está trabajando es lo suficientemente amplio (explicaré esto más adelante), es probable que se de la circunstancia que mencionaba al principio, pues la comodidad de una función integrada en el sistema operativo, sumado a que esto se traduce en no tener que compartir datos con una app diseñada por un tercero, hace que esta posibilidad resulte mucho más atractiva.

Como decía, un punto clave será el alcance de la función de dashcam para Android y es que, al menos en primera instancia, de manera inicial solo llegará a los smartphones Google Pixel, así como a una pequeña selección de dispositivos de terceros, como el Nothing Phone (1). No obstante, es posible que no tardemos demasiado en averiguarlo ya que, según dicha publicación, su desarrollo ya parece tan avanzado que su lanzamiento podría producirse muy, muy pronto.

La función de dashcam se encuentra en la app de Emergencias, propia de Google y presente en la actualidad en los Google Pixel y algunos modelos adicionales, que son los que podemos imaginar que también recibirán esta función. No obstante, es posible que Google haya establecido algún requisito adicional, como que la cámara de los mismos cuente con alguna función de estabilización de imagen, que impida que las vibraciones que se producen de manera común en los vehículos cuando circulan repercuta negativamente en la calidad de captura.