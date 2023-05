Blizzard confirma la BlizzCon 2023 para el 3 y el 4 de noviembre

Hasta hace unas horas, el estado de la BlizzCon 2023 era similar al del gato de Schrödinger dentro de la caja. Es cierto que Blizzard confirmó el año pasado sus planes para recuperarla este 2023, pero dada la complicada situación por la que pasa el intento de adquisición de Activision-Blizzard King por parte de Microsoft, tras la incomprensible decisión de la CMA de bloquear la operación en Reino Unido, aunque es cierto que los de Redmond podrían plantearse el seguir adelante incluso en estas circunstancias, especialmente ahora que la Unión Europea ha dado su visto bueno.

Así las cosas, había bastantes dudas sobre si finalmente se celebraría esta esperada BlizzCon 2023, de modo que Blizzard ha decidido acabar con las dudas al respecto, no solo confirmando que los planes para el evento siguen adelante, sino dando además también algunos datos importantes, como la fecha de celebración que, como ya te hemos adelantado en el título de esta noticia, será el 3 y el 4 de noviembre, es decir, el viernes y el sábado del primer fin de semana del mes.

Además, también ha confirmado que el evento se celebrará en el Centro de Convenciones de Anaheim, California, que es la instalación de exposiciones más grande de la costa oeste estadounidense. Así, por primera vez desde 2019, el encuentro para los fans de las franquicias de Blizzard volverá a celebrarse en modalidad presencial, aunque también se mantendrá el formato online que tanto se ha popularizado desde 2020 y que permite disfrutar del evento desde cualquier lugar del mundo.

Recordemos que tras el evento de 2019, la BlizzCon 2020 fue suspendida como consecuencia de la pandemia, que la edición de 2021 fue renombrada como BlizzConline por tener formato exclusivamente online, y que la de 2022 fue cancelada a consecuencia del las terribles revelaciones sobre los casos de acoso sexual y laboral que tenían lugar de manera continuada en la compañía. De modo que, salvo sorpresas, esta BlizzCon 2023 supondrá la recuperación de la normalidad tras unos años bastante convulsos para la compañía.

Blizzard no ha revelado más datos sobre el evento, pero sí que ha adelantado que ampliará la información al respecto el mes que viene. Esperamos, no obstante, podemos imaginar que el ya lanzado al mercado, por aquellas fechas, Diablo IV, tendrá un papel bastante relevante, y también esperamos noticias sobre Warcraft y Overwatch. Parece menos probable que se produzca algún anuncio en relación con World of Warcraft, dado que su expansión más reciente, Dragonflight, llegó al mercado hace solo unos pocos meses, al igual que la actualización de la rama Classic a Wrath of the Lich King.