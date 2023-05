Cómo ejecutar juegos Android en tu PC con Google Play Juegos

Google ha actualizado sin demasiada publicidad su página de soporte, expandiendo el servicio Google Play Juegos al mercado europeo, España incluida, y con ello la posibilidad de ejecutar juegos de la plataforma Android en un ordenador personal con Windows.

Llevar juegos Android a las computadoras personales es un trabajo en progreso de varios proveedores. Uno de ellos es el subsistema de Windows para Android, una de las grandes novedades anunciadas para Windows 11. No llegó a tiempo para el lanzamiento, pero Microsoft ha continuado su desarrollo preferente por su «idilio» con Android, una vez adoptado como si fuera su propio sistema operativo. Fue lanzado al público en general el pasado año y la última versión se actualizó a Android 13 con mejoras y novedades.

Una vez habilitado, WSA permite instalar y ejecutar juegos y aplicaciones de Android como si fueran nativas de Windows. Los iconos de las apps aparecen en el menú de Inicio, la barra de tareas y otras ubicaciones, y las aplicaciones se inician en ventanas que se pueden cambiar de tamaño o mover. Soporta ordenadores personales con arquitecturas de hardware ARM y x64 con un mínimo de memoria RAM de 8 Gbytes.

Google también está en la labor y el Google Play Games que veremos hoy fue enunciado en el marco de los The Game Awards de 2021. Que sepamos, no hay colaboración entre Google y Microsoft. Los proyectos son independientes y para empezar, el de Google funciona desde Windows 10, algo que no es posible oficialmente (sí oficiosamente mediante herramientas de terceros) en el de Microsoft. Además, el de Google tiene un potencial mucho mayor que el de Microsoft (por ahora limitado a la tienda de Amazon) ya que tiene el potencial de jugar a miles de títulos de la Play Store.

Cómo probar Google Play Juegos

El servicio acaba de aterrizar en Europa, si bien, como el disponible para Estados Unidos, todavía tiene la etiqueta de ‘beta’. Los requisitos de hardware mínimos son accesibles para cualquier PC moderno y se concreta en:

Windows 10 (desde la versión 2004)

SSD con 10 GB de capacidad

8 GB de memoria RAM

CPU con cuatro núcleos físicos

GPU Intel UHD 630 o superior

Virtualización de hardware activada

Cuenta de administrador de Windows

Lógicamente, de ahí para arriba y Google recomienda para mejorar el rendimiento una tarjeta gráfica dedicada y un procesador con 8 núcleos lógicos.

Instalación

Antes de instalar el servicio hay que tener en cuenta el apartado previo de la virtualización ya que el servicio funciona con esta tecnología. Por ello, tienes que asegurarte de activar la plataforma de hipervisor de Windows antes de la instalación. Si no lo tienes hecho, al intentar ejecutar Google Play Juegos tendrás un error y aviso para que vuelvas atrás.

Como sabrás de otros tutoriales de virtualización que te hemos venido ofreciendo, Hyper-V es el hipervisor nativo de Windows y aunque hay alternativas de mayor capacidad (VirtualBox, VMware Workstation Player…) destaca por su integración con el sistema, facilidad de uso y por su capacidad para ejecutarse directamente en el hardware de la máquina host sin necesidad de instalar software adicional.

Su activación se realiza desde el Panel de Control > Programas y características > Activar o desactivar las características de Windows. Baja por el menú y activa Hyper-V antes de instalar la aplicación de Google. (Si aún así tienes errores en la ejecución deberás revisar también que la virtualización por CPU esté activada en la BIOS/UEFI)

A partir de ahí, la instalación es trivial. Google tiene publicada una guía de uso que facilita la tarea y que consiste básicamente en:

Descarga la aplicación «Install-GooglePlayGames-Beta.exe» desde la página oficial e instala como cualquier ejecutable.

Inicia sesión con tu cuenta ID de Google. Tiene que ser la misma que usas en el móvil y en el PC.

Acepta los términos del servicio y sigue las instrucciones para completar la instalación.

Una vez instalado la aplicación funciona como otro programa en Windows. Ejecutas el acceso directo creado y entrarás en una interfaz como la siguiente:

Funciona como cualquier tienda digital de juegos. Los títulos que te interesen deben descargarse a tu ordenador personal. En Android son minúsculos comparados con los de PC por lo que no tendrás problema de espacio en disco. Una vez instalados los localizarás en tu biblioteca.

Google Play Juegos está en fase beta y aún le queda desarrollo para mejorar, en rendimiento, soporte de controladores, personalización y también en el número de juegos compatibles que ahora mismo son mínimos comparados con la inmensidad de los disponibles para Android.

Pero todo es comenzar… Ejecutar juegos de la plataforma Android en un ordenador personal con Windows es posible, de manera oficial de la mano de Google y ahora disponible en Europa, y también de la mano de Microsoft con su WSA en Windows 11.