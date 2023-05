CORSAIR iCUE LINK, ahora más sencillo que nunca

CORSAIR acaba de anunciar iCUE LINK, una novedad que sin duda sorprenderá y alegrará a todas aquellas personas, ya sean particulares o se dediquen a ello de manera profesional, que optan por los componentes de CORSAIR para ensamblar equipos y que tienen preferencia por aquellos que integran iluminación LED REG, un componente estético que no ha dejado de ganar presencia con los años, al tiempo que también ha ido volviéndose más popular y apreciado por los usuarios. En mi caso, como muestra, al principio no me gustaba, pero que a día de hoy sí que tengo una clara preferencia por los equipos, componentes, periféricos y complementos con este tipo de iluminación.

A la hora de montar un PC con componentes que cuentan con iluminación LED RGB tenemos dos opciones, o elegir que todos sean del mismo fabricante o que cada uno sea «de su padre y de su madre». La ventaja del primer caso es que, con fabricantes que ofrecen una herramienta de gestión centralizada, como CORSAIR iCUE, la iluminación de los diversos componentes estará sincronizada, proporcionando de este modo una composición visual coherente. Con piezas de distintos fabricantes, la experiencia será más parecida, en este sentido, a un paseo nocturno por la feria del pueblo.

El problema actual es que, por norma general, es necesario conectar de manera independiente cada uno de dichos componentes a la unidad de control de las mismas, es decir, que al ya abundante cableado que podemos encontrar en el interior de un PC, y que además de hacer más complejo su montaje, también pueden llegar a repercutir en el flujo de ventilación, además de sumar nuevas superficies en las que se puede acumular el polvo y otros agentes externos que se cuelan en el interior del PC. Todo esto no son males mayores, pero sin duda complican el montaje de un PC y el mantenimiento del mismo.

CORSAIR ha decidido dar una solución a esto con iCUE LINK, una solución realmente sencilla y elegante que marca una gran diferencia. Al revisar la página web sobre este nuevo modelo de montaje, he leído una frase para definir iCUE LINK que creo que lo define a la perfección y que me ha gustado mucho: Un conector para gobernarlos a todos. Y es que, además de apelar a Tolkien, lo que siempre es un acierto, define a la perfección el nuevo modelo de montaje de componentes con iluminación gestionada a través de iCUE.

Así, como puedes ver en la imagen que se muestra sobre este párrafo, iCUE LINK permite conectar, en modo de cadena, los diversos componentes con iluminación. Para tal fin, cada uno de ellos cuenta con un microcontrolador que le aporta la inteligencia necesaria tanto para la gestión de sus propios leds como la conexión con el resto de dispositivos de la cadena. Ésta comienza en el System Hub, un concentrador y controlador central que se responsabiliza de la gestión de los elementos, y puede terminar en cualquiera de los componentes.

Según datos de la marca, iCUE LINK puede llegar a reducir hasta en un 50% el tiempo de montaje de un PC de alto rendimiento, al eliminar el problema del cableado de cada componente al modelo actual de centralita. Y es que la gran ventaja no es tanto que ahorra tiempo como que hace que el proceso sea más sencillo, lo que puede animar a dar el paso a muchas personas que llevan tiempo queriendo montar su propio PC, pero que hasta ahora no se lanzaban porque lo veían demasiado complicado.

Esta misma mañana hemos sabido que CORSAIR ha lanzado una gran actualización para el software de gestión de iCUE, que además de optimizar la aplicación, también ha mejorado su utilidad gracias a un diseño más modular. Esto, sin duda, nos demuestra la gran importancia que le concede el fabricante a las funciones de iluminación de sus componentes y dispositivos, consciente de que, como indicaba al principio, cada vez son más los usuarios que tienen preferencia por este tipo de funciones.

Los primeros componentes compatibles con iCUE LINK empezarán a llegar al mercado a partir de junio y, entre ellos, encontraremos ventiladores, sistemas de refrigeración todo en uno y más. Puedes encontrar más información en su página web.