Los planes de impresión de HP Instant Ink han transformado la impresión basada en tinta. Hasta ahora, para poder utilizar una impresora tenías que salir a la tienda a comprar cartuchos de tinta, y te exponías a problemas como:

Que no tuvieran cartuchos compatibles con tu impresora.

Que el precio fuese demasiado alto.

Perder el tiempo echando el viaje y hacer colas.

Utilizar cartuchos de tinta comprados de esta manera también planteaba otros problemas, como por ejemplo los altos costes de impresión, porque todo giraba en torno al consumo de tinta, el control y la administración de la tinta disponible y el reciclaje de los cartuchos.

Qué son los planes de impresión de HP Instant Ink

Son planes que incluyen toda la tinta original HP necesaria para poder imprimir un número concreto de páginas al mes por una pequeña cantidad de dinero. En total podemos elegir entre cinco planes diferentes:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Cada plan se puede ampliar en packs de páginas adicionales por solo un euro al mes.

Cómo funcionan los planes de impresión de HP Instant Ink

Estos planes utilizan un modelo de funcionamiento automatizado y a domicilio, lo que significa que cuando elegimos el plan que queremos empezar a utilizar recibiremos en un plazo aproximado de diez días un pack de cartuchos de tinta original HP. Una vez que instalemos los cartuchos podremos empezar a disfrutar de nuestro plan, y la impresora controlará los niveles de tinta de forma automatizada. Cuando detecte que los niveles están bajos pedirá nuevas unidades que recibiremos a domicilio y sin gastos de envío.

Con los planes de impresión de HP Instant Ink no pagamos por los cartuchos de tinta, y tampoco se nos cobrará de más si gastamos más tinta. Solo pagaremos por las páginas que imprimamos, de manera que imprimir en color y calidad máxima o en blanco y negro y calidad baja nos costará lo mismo. Si no consumimos todas las páginas que incluye nuestro plan estas estarán disponibles para el próximo mes, y podremos cambiarnos de plan cuando queramos, ya que no conlleva ningún tipo de compromiso.

Qué ventajas ofrece este servicio de impresión

Los planes de impresión de HP Instant Ink nos ayudarán a reducir el gasto en tinta hasta en un 70%, y nos permitirán estabilizar nuestros costes de impresión. También disfrutaremos de las ventajas de un servicio automatizado y a domicilio, no tendremos que volver a salir a comprar tinta y siempre tendremos la tranquilidad de disponer de tinta original HP.

Con HP Instant Ink podremos imprimir como profesionales desde solo 0,99 euros al mes, no tendremos que aceptar ningún tipo de compromiso y lo tendremos muy fácil para aportar nuestro granito de arena al cuidado del planeta gracias al programa de reciclaje de cartuchos incluido en nuestro plan de impresión. Ofrece un valor muy bueno, y así lo reflejan los usuarios en sus opiniones sobre HP Instant Ink.

Contenido realizado en colaboración con HP