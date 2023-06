Primer análisis técnico de Starfield, es tremendamente exigente

Los requisitos de Starfield dejaron claro que necesitaremos un PC muy potente para poder mover el juego, y que este se convertirá en uno de los juegos más exigentes del momento. Con esto en mente, y viendo el hardware recomendado de la versión para PC, teníamos dudas sobre cómo podría funcionar la versión para Xbox Series X y Series S, y gracias a un primer análisis técnico de Digital Foundry hemos podido salir de dudas.

La versión de Starfield para consolas funcionará a una tasa de 30 fotogramas por segundo. El argumento ha sido el de siempre, que esta es una decisión que ha sido muy meditada y que se debe a un tema «creativo». Esta no es más que la misma excusa de siempre para no reconocer que, al final, Starfield es tan exigente que no han tenido más remedio que bloquear la tasa de FPS a 30 porque Xbox Series X no era capaz de moverlo a 60 FPS si no se reducía mucho la calidad gráfica.

Sé lo que estás pensando, que es comprensible porque el juego funciona en resolución 4K y esto hace que sea muy exigente. Pues siento decirte que no es así, el juego no funciona en 4K real, Xbox Series X lo renderiza en 1296p y luego reescala a 4K. Esa resolución base de renderizado es muy baja, ya que estamos hablando de 2.304 x 1.296 píxeles, una cifra que queda por debajo de 1440p.

Con esto en mente es fácil entender que Bethesda no haya incluido un modo rendimiento a 60 FPS, porque al final no tenía margen de maniobra para poder hacerlo. Podría haber reducido la resolución a 1080p y reescalar a partir de ahí a una resolución superior, pero la pérdida de calidad gráfica habría sido considerable y al final esa ganancia de rendimiento podría haber sido insuficiente para llegar a 60 FPS totalmente estables.

Esto tiene sentido porque, según la propia Digital Foundry, parece que Starfield es un juego que tiene una importante dependencia de la CPU, cosa que sería totalmente normal teniendo en cuenta la gran cantidad de NPCs que estarán presentes en diferentes localizaciones, y también el sistema de persistencia de objetos.

En resumen, podemos concluir diciendo que Starfield es uno de los juegos más avanzados de esta generación, que obviamente habría sido imposible en Xbox One, y que la decisión de Bethesda de bloquearlo a 30 FPS no obedece a un tema de optimización, sino que ha sido algo totalmente necesario debido a lo exigente que es el juego en general. Su lanzamiento está previsto para el 6 de septiembre, y espero poder ofreceros un análisis del mismo.