Juego en la nube por cable o por Wi-Fi, ¿qué es mejor?

El juego en la nube se ha convertido para muchas personas en una parte más de su rutina de ocio, y es totalmente normal, porque la evolución de esta tecnología durante los últimos años ha sido tan enorme que hoy por fin es posible disfrutar de una experiencia tan buena se acerca, y bastante, a lo que obtendríamos jugando en local.

No obstante, es importante tener en cuenta que para disfrutar de una buena experiencia de juego en la nube es necesario cumplir con una serie de requisitos mínimos y de condiciones, y que una de ellas debe ser la calidad inherente al servicio. Me explico, si el servicio de juego en la nube al que intentamos acceder no está a la altura nuestra experiencia será mala, con independencia de que tengamos una conexión a Internet excelente y de que cumplamos con todos los requisitos.

En este artículo nos vamos a centrar en hablar de uno de los puntos más importantes que debemos tener claros a la hora de jugar en la nube, ¿es mejor hacerlo por cable o por Wi-Fi? También veremos si es realmente posible jugar en la nube a través de una conexión inalámbrica sin que la experiencia se vea afectada negativamente. Esta es, precisamente, una de las dudas más importantes que tienen muchos usuarios.

Juego en la nube: mejor por cable

Sí, el cable es la mejor manera de disfrutar del juego en la nube porque este tipo de conexión ofrece la mayor velocidad posible en todo momento, tiene una mayor estabilidad, no se ve afectada por las interferencias y mantiene un rendimiento sostenido totalmente uniforme.

He probado diferentes servicios de juego en la nube, y la mejor experiencia la he tenido siempre utilizando una conexión cableada. No es necesario que tu conexión a Internet sea especialmente rápida, con que tengas una conexión a Internet de 50 Mbps ya podrás disfrutar de una experiencia totalmente óptima.

¿Es posible jugar bien utilizando Wi-Fi?

En contra de la creencia popular sí, es posible jugar en la nube con una conexión Wi-Fi y disfrutar de una buena experiencia, pero se tienen que cumplir una serie de condiciones que vamos a ver claramente explicadas a continuación:

Debemos conectarnos como mínimo a una red Wi-Fi 5 , ya que esta tiene un mayor pico de rendimiento y se ve menos afectada por las interferencias.

, ya que esta tiene un mayor pico de rendimiento y se ve menos afectada por las interferencias. La latencia debe ser muy reducida, porque de lo contrario tendremos unos retrasos muy marcados en el envío y la recepción de paquetes, y esto hará que juguemos con «lag».

en el envío y la recepción de paquetes, y esto hará que juguemos con «lag». Es imprescindible que no nos alejemos demasiado de la fuente de señal , y que la calidad de la misma sea buena, porque si no tendremos problemas de estabilidad y de rendimiento.

, y que la calidad de la misma sea buena, porque si no tendremos problemas de estabilidad y de rendimiento. También es importante que la red inalámbrica no esté saturada y que no tenga muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.

Os pongo un ejemplo, utilizando GeForce Now dentro de la misma habitación donde tengo el router con una conexión de fibra óptica de 900 Mbps la velocidad media que llegaba a un PC era de entre 250 y 300 Mbps. Dicho PC estaba situado a poco más de 3 metros del router.

En ese escenario, la experiencia de uso era buena, pero no llegaba al nivel que había experimentado con una conexión cableada.

