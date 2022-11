Latencia y juego en la nube: cinco consejos para reducirla y mejorar la experiencia

Para muchos el juego en la nube se ha convertido en una excelente forma de disfrutar de sus títulos favoritos, y es perfectamente comprensible, porque al final esta opción elimina de la ecuación uno de los problemas más importantes cuando hablamos de hardware para gaming, el coste de los componentes.

Es muy fácil de entender. Cuando ejecutamos un juego en local es nuestro PC el que debe asumir toda la carga de trabajo que este genera, lo que significa que si no cumplimos con los requisitos mínimos es muy probable que no funcione, o que lo haga a trompicones y con una calidad gráfica muy baja. El juego en la nube nos libera totalmente de este problema, ya que la ejecución de los videojuegos no se realiza en nuestro equipo, sino en un servidor.

Dicho servidor saca adelante el trabajo pesado y envía el juego a nuestro equipo mediante streaming para que podamos disfrutarlo. Nosotros solo necesitaremos un cliente muy ligero y una buena conexión a Internet. Esta última es muy importante, ya que será la que determine en gran medida la experiencia que tendremos, y no, no es necesario que sea de alta velocidad, pero sí que sea estable y que tenga una baja latencia.

Sobre este tema ya hablamos en su momento cuando vimos tres cosas que necesitamos para disfrutar del juego en la nube, pero hoy quiero centrarme en un tema importante, la latencia y cómo podemos reducirla. Los que nos leéis habitualmente ya sabéis que la latencia es el retraso que se produce entre las comunicaciones bidireccionales que se establecen entre nuestro PC y el servidor. Si esta es muy alta, esa comunicación irá con retraso, y tanto nuestras acciones como los cambios del juego se reflejarán de manera tardía, lo que en casos extremos puede hacer que sea imposible jugar.

Cómo reducir la latencia para disfrutar mejor del juego en la nube

Elige el servidor más cercano a tu país: aunque es un detalle que el usuario medio tiene claro y que entiende perfectamente todavía hay gente que no termina de asimilarlo, y es una lástima porque elegir el servidor inadecuado puede arruinar por completo nuestra experiencia al jugar en la nube. Esto tiene una explicación muy sencilla, y es que si nos comunicamos con un servidor que está en Europa la distancia será menor, y la latencia también, pero ocurrirá todo lo contrario al comunicarnos con un servidor en Estados Unidos o en China. Utiliza una conexión cableada: estas suelen tener una mayor estabilidad, no se ven afectadas por las interferencias externas y suelen ofrecer una latencia inferior. En algunos casos pasar de una conexión inalámbrica a una cableada puede marcar una diferencia enorme en términos de latencia, sobre todo cuando se utilizan conexiones Wi-Fi 4. Cambia al Wi-Fi 5: es un estándar que, si bien ya no es considerado como de última generación, sigue siendo capaz de alcanzar velocidades muy elevadas, sufre menos interferencias que el Wi-Fi 4 y tiene una latencia menor, siempre que nos mantengamos a una distancia razonable del router para que la intensidad de la señal sea lo bastante buena. Ajusta el consumo de ancho de banda: esto es importante sobre todo en aquellos casos en los que la conexión a Internet no es muy rápida, y también cuando estamos utilizando routers relativamente antiguos con múltiples dispositivos conectados. Por ejemplo, para disfrutar del juego en la nube con GeForce Now se recomienda un ancho de banda de 50 Mbps, pero el mínimo son 15 Mbps. Cambia el router: es una medida un tanto drástica, y por eso la hemos puesto en último lugar. Un router muy antiguo puede generar problemas de latencia elevada porque su hardware ha quedado obsoleto, y por tanto no tienen suficiente RAM ni un procesador lo bastante potente como para gestionar una carga de trabajo como la que representa el juego en la nube, ya la cosa puede ser peor si tenemos múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo.

Contenido ofrecido por AVM FRIZ!