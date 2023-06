Google empieza a desplegar Perspectives

Aunque muchas veces no lo parezca a simple vista, lo cierto es que Google no deja de trabajar en su buscador, la mayoría de las veces para optimizar su funcionamiento, y en algunas ocasiones para añadir nuevas funciones y herramientas. Es cierto que desde hace años y a día de hoy es, con diferencia, el buscador más empleado de Internet, pero ya sabemos cómo se las gasta el sector tecnológico, y lo fácil y rápido que se pueden obrar ciertos cambios, así que la compañía se esfuerza para lograr que esto no llegue a ocurrir.

La mayor parte de dichos cambios suele ser casi imperceptible para el común de los usuarios, pues tienen que ver con el funcionamiento interno del buscador, y persiguen mejorar la calidad y relevancia de los resultados mostrados en cada búsqueda. Y por eso digo que son casi imperceptibles, pues en realidad se traducen en diferencias en los resultados que obtienen, algo que sí que podemos llegar a percibir si empleamos mucho Google y revisamos profusamente los resultados de cada búsqueda.

Hay otros cambios que sí que saltan a la vista, como todos los relacionados con cambios en la interfaz de usuario. Estos, aunque no repercuten en la calidad de los resultados, sí que suelen influir en la usabilidad del buscador, aunque en algún caso también pueden ser meramente estéticos. En cualquier caso y a diferencia de los cambios de funcionamiento, que solo suelen ser tema de conversación de los profesionales de la red, éstos sí que suelen dar de qué hablar.



Ahora bien, sin duda los más relevantes son aquellos que consisten en añadir una nueva función directamente en el buscador, que además también son los más infrecuentes. Y según podemos leer en The Verge, estos días estamos presenciando uno de este tipo, ya que Google ha iniciado el despliegue de Google Perspectives, un nuevo apartado de resultados del buscador, en el que lo que obtienen los usuarios es un feed de resultados en los que se prima el contenido basado «en experiencias de primera mano o creado por alguien con conocimientos profundos en un tema determinado«.

Según podemos ver en dicha publicación, los resultados de Google Perspectives se muestran en una página con un diseño similar al de Pinterest, y entre ellos podemos encontrar videos de TikTok, videos de YouTube, sitios web, tweets, resultados de Quora y publicaciones de Reddit, sin bien en este último caso el alcance actualmente es limitado, debido a los problemas que está experimentando esta plataforma social.