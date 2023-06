Bing para Windows 11 ya permite analizar imágenes

Aunque durante las últimas semanas Bing ha protagonizado menos titulares que en meses anteriores, esto no significa que Microsoft haya dejado de trabajar en las funciones basadas en inteligencia artificial de su renovado buscador. Recordemos, por ejemplo, que hace tan solo un par de semanas la versión de Bing para escritorio empezó a integrar las funciones de voz, tanto para escuchar las consultas de los usuarios como para responder a las mismas. Y es que ambas actividades (voz a texto y texto a voz) son áreas en las que la inteligencia artificial está contribuyendo a grandes avances en los últimos tiempos.

Como recordarás, cuando OpenAI presentó GPT-4 los de Redmond comunicaron, prácticamente de inmediato, que Bing ya había empezado a utilizar la versión más reciente del modelo. No obstante, debemos recordar que desde la presentación del nuevo Bing, ya nos contaron que éste se basa en una versión a medida, denominada Prometheus, es decir, que Bing puede contar con funciones que no encontramos en GPT-4 y, claro, también a la inversa, que no todas las funciones y no todo el potencial de GPT-4 son accesibles desde Bing.

Ahora bien, aunque evidentemente hay prestaciones de GPT-4 que OpenAI y Microsoft (como gran accionista de la compañía) se reservan para los clientes de pago del modelo, los de Redmond también tienen mucho interés en seguir sumando de funciones interesantes a su buscador, aprovechando el interés que ha suscitado este durante los últimos meses, algo que sin duda pretenden emplear para reducir al aún abismal distancia que los separa de Google en el mercado de los buscadores.

Así, nos encontramos con un nuevo avance en este sentido, y es que según podemos leer en WindowsLatest, Microsoft ya está probando el reconocimiento de imágenes de Bing en Windows 11. Recordemos que esta función, que compite directamente con Google Lens, ya está disponible en las apps de Bing para smartphones, pero que el crecimiento que puede experimentar su uso al dar el salto a la app de escritorio puede ser más que considerable, más aún si tenemos en cuenta que Lens en PC solo es accesible desde el navegador, es decir, que no cuenta con una aplicación nativa.

De momento parece que Microsoft ha optado por un despliegue muy medido, ya que todavía son pocos los usuarios que tienen acceso a la misma actualmente (la publicación habla de alrededor de un 10%). La publicación no aclara, eso sí, si hablamos de usuarios que formen parte de alguno de los programas de Insiders de la compañía, lo que nos invita a pensar que no es así y que, por lo tanto, ya se está haciendo llegar a usuarios finales y que, por lo tanto, no deberíamos tener que esperar demasiado hasta que su alcance sea mucho más amplio.