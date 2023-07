Licencias baratas de Windows y Office tipo OEM: qué son, cómo funcionan y qué ventajas ofrecen

Las licencias baratas de Windows y Office llevan tiempo generando un gran interés, y la verdad es que es totalmente comprensible, ya que están al alcance de cualquier bolsillo. Este es, sin duda, uno de sus valores más importantes y una de las razones por las que son tan necesarias, porque permiten incluso a los usuarios con un presupuesto muy bajo acceder y disfrutar de las ventajas del software original.

Sin embargo, también es cierto que este tipo de licencias siguen planteando algunas dudas entre los usuarios, y que por desgracia todavía hay cierta desinformación que al final no hace ningún bien, y que puede llevarnos a gastar dinero de más en otro tipo de licencias creyendo que las más baratas no son fiables, o que no funcionarán igual de bien.

Obviamente esto no es verdad, y para ayudaros a resolver de una vez por todas estas dudas hemos decidido dar forma a este artículo, donde os vamos a contar todo lo que debéis saber sobre las licencias baratas de Windows y Office de tipo OEM, y que estará enfocado casi como un especial tipo «preguntas y respuestas» para que os sea más sencillo de entender y de consultar. Si os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

Qué son las licencias baratas de Windows y Office tipo OEM y cómo funcionan

Son claves alfanuméricas que se pueden utilizar para activar y validar instalaciones de ambas soluciones de software. El proceso de activación debe realizarse de forma manual introduciendo la clave dentro del propio software en la sección correspondiente, y una vez hecho el proceso se completa en tan solo unos segundos.

Por ejemplo, en el caso de Windows debemos ir a la sección dedicada a la activación de dicho sistema operativo. Lo más sencillo es pulsar la tecla de Windows, escribir «Ver si Windows está activado» y entrar en «cambiar la clave de producto». Nos saldrá una ventana donde podremos escribir la clave (podemos copiarla y pegarla también), y cuando lo hagamos solo tendremos que aceptar.

Las licencias OEM son más baratas, ¿pero cómo de grande es la diferencia?

Este tipo de licencias pueden llegar a costar hasta diez veces menos que una licencia estándar o retail. La diferencia de precio entre una y otra es tan enorme que hace que, como he dicho al principio del artículo, este tipo de licencias estén al alcance de casi todos los bolsillos. Su importancia ha sido enorme porque han democratizado el software original, y lo han acercado a todos los públicos.

Por ejemplo, una licencia retail de Windows 10 costaba hace nada entre 110 y 130 euros, mientras que una licencia OEM de dicho sistema operativo te puede costar apenas 12,5 euros. Como puedes ver, hay una diferencia muy grande entre ambos tipos de licencias, y las dos funcionarán sin problema, así que no tienes nada que temer.

Licencias OEM, ¿por qué son tan baratas? Ventajas y desventajas

Viendo la diferencia de precio que existe entre las licencias OEM y las licencias retail es normal que nos hagamos esta pregunta, y la respuesta es muy sencilla, porque las licencias OEM se comercializan de forma masiva, a gran escala, y porque presentan algunas diferencias frente a las licencias retail que hacen que al final sea posible reducir enormemente su precio de venta. Esas diferencias se pueden apreciar fácilmente repasando sus ventajas y sus desventajas.

Ventajas

Precio asequible.

Funcionan sin problema.

Ofrecen todas las características y funciones importantes del software que activan.

Reciben actualizaciones y tienen validez de por vida.

Podremos seguir utilizándolas en caso de formateo y reinstalación.

Sin limitaciones en compatibilidad y soporte a nivel de hardware y software.

Ofrecen las mismas funciones, prestaciones y rendimiento.

Puedes utilizarlas para actualizar gratis a Windows 10 y Windows 11.

Desventajas

Se vinculan a la placa base del equipo, así que si cambiamos este componente perderemos la activación. Con todo, podemos contactar con Microsoft para mantener la activación, algo que en la mayoría de los casos se resuelve de forma positiva.

Teniendo en cuenta esa lista de ventajas y desventajas creo que el valor de las licencias baratas de Windows y Office de tipo OEM está bastante claro. Yo personalmente vengo utilizando este tipo de licencias desde hace muchos años, de hecho pude actualizar de Windows 7 Pro a Windows 10 Pro con una licencia OEM, y Microsoft me respetó la validez al cambiar la placa base por primera vez.

En la segunda simplemente compré una nueva licencia OEM. Por el precio que tienen estas licencias sale mucho más rentable, piensa que no vas a cambiar de placa base cada pocos años, más bien todo lo contrario, y que al final amortizarás mejor dos licencias de 12,5 euros cada una que una de 120 euros.

¿Qué componentes puedo cambiar si utilizo una licencia OEM?

Puedes cambiar cualquier componente excepto la placa base, ya que la licencia se vinculará a este. Al cambiarla entenderá que se está utilizando la licencia en otro equipo, y entonces la activación dejará de funcionar. Esto no es un problema, ya que como he dicho podemos contactar con Microsoft y pedirle que nos transfiera la activación, algo que en la mayoría de los casos se resuelve de forma positiva y en minutos.

Si cambias, por ejemplo, el procesador o la tarjeta gráfica, o incluso la unidad de almacenamiento, no tendrás ningún tipo de problema, tu licencia OEM seguirá funcionando. Su validez se mantiene durante toda la vida útil de tu equipo.

¿Es cierto que estas licencias dan problemas y que pueden ser desactivadas?

No, ninguna de las dos cosas son verdad, aunque debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que hay tiendas que no son de confianza y que pueden vendernos licencias que directamente no funcionen. Debemos tener mucho cuidado en este sentido, y elegir siempre tiendas que sean de confianza a la hora de comprar licencias baratas de Windows y Office tipo OEM.

Ya sabéis que nosotros compartimos con vosotros ofertas de este tipo de licencias cada cierto tiempo, y que la tienda en la que podéis conseguir esas ofertas no solo es de plena confianza, sino que además ofrece soporte técnico y asistencia en régimen 24/7. Precisamente en esa tienda compré las últimas licencias que utilicé para volver a activar Windows 10, y para activar dicho sistema operativo en un portátil ASUS que, posteriormente, actualicé a Windows 11 sin problemas.

También podemos encontrar licencias baratas de Office con precios muy asequibles, y en diferentes ediciones, incluyendo la de 2016, la de 2019 y la de 2021. Estas licencias nos evitarán quebraderos de cabeza, y nos permitirán disfrutar de todas las ventajas que ofrece el software original por poco dinero.