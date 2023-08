El iPhone 15 Pro costará 200 dólares más que el iPhone 14 Pro, según las últimas informaciones

Justo ayer nuestro compañero David nos contó que el iPhone 15 Pro, y también su hermano mayor, el modelo Pro Max, llegarán al mercado con una configuración base que partirá de los 256 GB de capacidad de almacenamiento, una cifra que implica doblar la capacidad mínima actual del modelo base.

Una nueva información asegura que debido a ese incremento en la capacidad de almacenamiento, y también como consecuencia del uso de titanio como material de fabricación del chasis de ambos terminales, el precio de venta del iPhone 15 Pro subirá en 200 dólares frente al modelo actual.

Estamos hablando de una subida importante que, en el caso de España, sería más marcada que en Estados Unidos porque en nuestro mercado Apple ya subió el precio de los iPhone 14, cosa que no hizo en territorio estadounidense. Si esta información se cumple, el precio de los nuevos terminales de Apple quedaría tal que así:

iPhone 15 Pro: 1.199 dólares (el iPhone 14 Pro de 128 GB costaba 999 dólares en su lanzamiento).

iPhone 15 Pro max: 1.299 dólares (el iPhone 14 Pro Max de 128 GB costaba 1.099 dólares en su lanzamiento).

Se rumorea también que Apple podría subir el precio de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus, pero la subida sería menos marcada y rondaría los 100 dólares. Si esto ocurre, el primero pasaría a costar 899 dólares y el segundo quedaría en 999 dólares. Ambos terminales incluirán la Dynamic Island, y este podría ser el cambio más importante que introducirán frente a la generación actual.

Con el incremento de precio de los modelos Pro y Pro Max la compañía de la manzana dejaría espacio suficiente para aplicar sin problemas esa subida de precio a los modelos estándar y Plus. Todos los modelos quedarían perfectamente diferenciados y distanciados.

No es el mejor momento para subir el precio de venta de los iPhone 15, esto es un hecho que no admite discusión, ya que el sector smartphone se encuentra todavía en una fase de caída de la que no ha terminado de recuperarse, y los mercados más importantes del mundo siguen afectados por la recesión que se produjo tras el final de la pandemia de la COVID-19.

El mercado smartphone en Estados Unidos sigue en fase de caída, y en el caso de China este mercado está experimentando una recuperación mucho más lenta de lo esperado. Con este panorama subir el precio de los iPhone 15 en 100 dólares y el de los iPhone 15 Pro en 200 dólares sería un movimiento muy arriesgado por parte de Apple, aunque podría compensarle porque al final vender menos terminales a un precio superior es una forma de compensar una posible caída en ventas.