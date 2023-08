Call of Duty Modern Warfare III, posibles requisitos y fecha de lanzamiento

Sledgehammer Games ha confirmado la fecha de lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare III y ha publicado su primer tráiler, un vídeo bastante sencillo donde aparece una referencia directa al 10 de noviembre, fecha en la que llegará dicho juego. Antes de su lanzamiento este título pasará por diferentes betas que tendrán lugar durante el mes de octubre.

Es curioso, porque la fecha de lanzamiento que se acaba de confirmar es la misma que habíamos ido viendo en rumores anteriores, y esto hace que las diferentes informaciones asociadas a dichos rumores tengan hoy más credibilidad que nunca. Call of Duty Modern Warfare III será una continuación directa de la entrega actual, y llegará al mercado como un juego de transición intergeneracional, es decir, estará disponible para Xbox One, PS4, Xbox Series X-Series S, PS5 y PC.

Esta nueva entrega estará ambientada en la época actual, y al ser un título de transición intergeneracional mantendrá en líneas generales los mismos requisitos que Call of Duty Modern Warfare II, al menos en teoría, ya que Activision Blizzard todavía no ha confirmado sus exigencias a nivel de hardware, y como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores tendremos que esperar a las primeras betas para tener información oficial en este sentido.

Posibles requisitos de Call of Duty Modern Warfare III

Requisitos mínimos

Sistema operativo : Windows 10 de 64 bits.

: Windows 10 de 64 bits. Procesador : Intel Core i5-3570 o FX 4350 (cuatro núcleos y cuatro hilos).

: Intel Core i5-3570 o FX 4350 (cuatro núcleos y cuatro hilos). Memoria : 8 GB de RAM.

: 8 GB de RAM. Tarjeta gráfica : GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470.

: GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470. Memoria gráfica: 4 GB.

4 GB. Conexión a Internet: banda ancha.

banda ancha. Almacenamiento : 125 GB.

: 125 GB. Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Con esta configuración debería ser posible jugar en 1080p con la configuración de calidad más baja manteniendo un nivel aceptable de fluidez.

Requisitos recomendados

Sistema operativo : Windows 10 de 64 bits.

: Windows 10 de 64 bits. Procesador : Intel Core i7-4770K o AMD Ryzen 5 1500X (cuatro núcleos y ocho hilos).

: Intel Core i7-4770K o AMD Ryzen 5 1500X (cuatro núcleos y ocho hilos). Memoria : 16 GB de RAM.

: 16 GB de RAM. Tarjeta gráfica: GeForce GTX 1060 de o Radeon RX 580 para 1080p.

GeForce Memoria gráfica : 6 GB.

: 6 GB. Conexión a Internet: banda ancha.

banda ancha. Almacenamiento : 125 GB.

: 125 GB. Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Esta configuración será suficiente para jugarlo en 1080p con calidad media-alta manteniendo un buen nivel de fluidez.

En líneas generales los requisitos no serán altos, y es normal porque al final la base de Call of Duty Modern Warfare III ha sido desarrollada para funcionar en las consolas de la generación anterior, y ya sabemos lo anticuado que está el hardware de PS4 y Xbox One.

Esto tiene un lado positivo, que esta nueva entrega de la franquicia funcionará en casi cualquier PC, y también un lado negativo, y es que no debemos esperar grandes cambios a nivel técnico ni a nivel gráfico frente a Call of Duty Modern Warfare II.